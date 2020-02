Sicurezza, sindacati annunciano presidio a Funzione pubblica “Governo apra al più presto i tavoli contrattuali”

“Dopo il finanziamento destinato al rinnovo del contratto per il personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico e l’incremento delle risorse per i trattamenti accessori del personale dirigente del medesimo

Comparto, nonché delle prime misure sul taglio del cuneo fiscale, ora è necessario avviare le relative procedure

negoziali”. Lo chiedono i sindacati Siap, Anfp, Sappe, Confsal Vigili del Fuoco, Upl Sicurezza e Fsp che stanno programmando

“un presidio di pubblica protesta presso il ministero della Funzione Pubblica per sollecitare il Governo ad aprire al più

presto i tavoli contrattuali al fine di assecondare le esigenze delle donne e degli uomini che si sacrificano quotidianamente per garantire la sicurezza del Paese”.

ANSA