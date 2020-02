Terroni caput mundi / Una notte di fuoco per Pago

(di Cesare Lanza per Il Quotidiano del Sud) La nona puntata di Grande Fratello vip (quarta edizione), il reality condotto da Alfonso Signorini, è stata ricca di sorprese, con scottanti rivelazioni che riguardano gli inquilini della Casa più spiata d’Italia. Scheletri nell’armadio del loro passato? Segreti più recenti che c’entrano col loro presente? Eva Robin’s è protagonista di uno di questi momenti. Uno degli annunci choc coinvolge lo showman Antonio Zequila (Atrani, Salerno, 1 gennaio 1960). E la Robin’s è stata pronta a varcare la porta rossa per ricordargli il flirt avuto negli anni Novanta. Zequila intanto continua a corteggiare Clizia Incorvaia, che invece, ha occhi solo per il bel Paolo Ciavarro. Al momento c’è solo amicizia, almeno così dicono i diretti interessati. Ma nelle ultime ore il feeling sta crescendo e anche Ciavarro Junior sembra meno freddo dei giorni precedenti. La influencer, dal canto suo, si sente limitata dalle telecamere, ma confrontandosi con le altre donne ammette di avere un interesse per il coinquilino.

COCCOLE, BACI E MOLTO DI PIÙ E TEMPTATION ISLAND SCOMPARE?

Pago e Serena Enardu, invece, stanno provando a ricostruire un rapporto, infischiandosi delle telecamere. La scorsa notte è stata di fuoco. I due l’hanno trascorsa da soli nella tra coccole, baci e forse qualcosa di più. I movimenti sotto il piumone sono sembrati sospetti, al punto che la stessa produzione ha deciso di spegnere le telecamere al pubblico e censurare quello che stava accadendo nella stanza. Ma tra tenere effusioni e momenti di romanticismo, la coppia ha anche discusso su alcuni avvenimenti del passato (vedi ‘Temptation Island Vip 2’e il flirt di lei con il tentatore). Per quanto riguarda il gioco, al televoto ci sono Barbara Alberti, Patrick Ray Pugliese, Michele Cucuzza e Carlotta Maggiorana. Quest’ultima spera vivamente di essere eliminata dal pubblico. «Ho fatto il mio percorso, ho dato tutta me stessa, ma non sto più bene fisicamente. Vorrei tornare dalla mia famiglia», ammette Miss Italia 2018 non sapendo che durante la puntata nessuno sarebbe stato eliminato. Come spiegato dal conduttore, il vip meno preferito andrà direttamente al televoto della puntata successiva.

FABIO TESTI E ZEQUILA NON CREDONO ALLA RICONCILIAZIONE

Se Pago e Serena stanno vivendo una seconda luna dimiele fatta di baci e coccole, i Vip della casa non sembrano essere molto contenti di questa reunion. Baci infiniti e momenti di dolcezza sono all’ordine del giorno.Ma queste effusioni, a volte anche hot, fanno storcere il naso ai Vip della casa. Da un lato c’è una sana invidia perché Pago e Serena hanno la possibilità di vivere il loro amore e dopo un po’ di tempo nella casa gli affetti iniziano a mancare. Tuttavia c’è chi nella casa sospetta una strategia. Zequila ad esempio vede nella coppia due”nemici”: «Sono due voti contro». E Fabio Testi dopo aver visto la “capanna dell’amore” fatta con divani e lenzuola ha esclamato: «Sono ridicoli, tutto questo per una scopata». Facciamo dunque il punto: i due colombi sembrano aver fatto pace nella casa del Grande Fratello Vip. La coppia, che si era allontanata dopo la fine di Temptation Island Vip, si è riavvicinata dopo le dichiarazioni in diretta della Enardu che hanno scosso Pago, già profondamente turbato e dispiaciuto per la separazione. A segnare la riconciliazione è stata proprio la nottata di fuoco.

PACE FATTA? SCETTICI I VIPPONI E PAGO FRENA, È TUTTO DA VEDERE

Durante Temptation Serena aveva manifestato un forte malessere, mettendo in evidenza le mancanze di Pago nel loro rapporto: secondo lei, a lungo andare il desiderio si era indebolito. La sua vicinanza con il tentatore e le indecisioni avevano portato la coppia a separarsi, ma da allora Pago non ha mai nascosto il dolore perla scelta di Serena:soprattutto ha sempre ammesso di non aver mai smesso di amarla. Molti dubbi sono nati anche a Serena fino a quando non ha chiesto di entrare in casa per stare con il suo ex e provare a ricucire il rapporto. Gli spettatori hanno votato no,ma a sorpresa (e molte polemiche) alla fine la Enardu è entrata in casa. E Pago ha trascorso la prima notte di intimità con lei. Pace fatta? Non proprio. Il giorno dopo la coppia ha ripreso a parlare dei problemi che li hanno portati a Temptation Island prima e alla rottura poi. Pago questa volta ha chiesto a Serena chiarezza: «Chi mi dice che tra tre mesi non si ripropone la stessa crisi? Nessuno ha mai detto, e nemmeno io, che tu hai la colpa di questa confusione. La fiducia mia è di averla in una persona che magari domani ci ricade e io non voglio ritrovarmi con quello che ho già passato. Non voglio stare più così male». Ineccepibile, no?