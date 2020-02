Un frecciarossa è deragliato a Lodi, due morti e 27 feriti. FS esprime cordoglio per il decesso dei macchinisti

Un treno ad alta velocità Bologna-Milano è deragliato vicino a Lodi. Due macchinisti deceduti, due codici gialli e 25 codici verdi: questo il bilancio definitivo dell’incidente del Frecciarossa fatto dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. I feriti sono stati trasportati negli ospedali più prossimi “ma non ho la mappa precisa”, ha detto Borrelli a Sky. Poi ha aggiunto di non avere “elementi ulteriori riguardanti le cause dell’incidente”. In un comunicato Rete ferroviaria italiana (Rfi) rende noto che “dalle 5.30 di oggi la circolazione è sospesa sulla linea AV Milano – Bologna per lo svio del treno 9595 Milano-Salerno nei pressi della stazione di Livraga (Lodi). Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso. Tutti i treni, in entrambe le direzioni sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con ritardi fino a 60 minuti”. Il Gruppo FS Italiane e tutti i ferrovieri esprimono profondo cordoglio per il decesso dei due colleghi macchinisti del treno alta velocità 9595 Milano – Salerno. Il Gruppo FS Italiane è vicino ai familiari dei colleghi offrendo il massimo supporto a loro e a tutte le persone coinvolte nell’incidente di stamattina. Anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, a nome dell’intera Giunta, hanno espresso dolore e cordoglio per le due vittime del deragliamento ferroviario.

Concludiamo informandovi che Il servizio ferroviario dei treni AV e a media-lunga percorrenza è stato riprogrammato in seguito all’incidente. I treni alta velocità fra Milano e Bologna percorrono la linea convenzionale fra Milano e Piacenza con ritardi fino a 60 minuti. Previste anche limitazioni di percorso e cancellazioni. Il dettaglio dei provvedimenti è consultabile sui siti web delle Imprese ferroviarie. Ci sono degli effetti anche per la circolazione ferroviaria dei treni regionali.Sulla linea Lodi – Saronno (S1) i treni regionali sono limitati a Melegnano e Milano Rogoredo. I convogli della linea Milano Bovisa FNM– Melegnano (S12) sono limitati a Milano Rogoredo.