Il sito di news The Post Internazionale-Tpi ingaggia Selvaggia Lucarelli come caporedattore cronaca e spettacoli, in una operazione di forte rilancio della testata diretta dal fondatore Giulio Gambino (ex Espresso, La Stampa, e nipote di uno dei fondatori dell’Espresso, Antonio Gambino), dove il vicedirettore è Stefano Mentana (figlio di Enrico, direttore del Tg di La7), con Luca Telese caporedattore politica e una squadra di circa 20 giornalisti. La Lucarelli, per il momento, resterà collaboratrice esterna per il Fatto quotidiano cartaceo. Ma, col tempo, è probabile che si diraderà il suo rapporto, iniziato cinque anni fa, con il giornale diretto da Marco Travaglio.

L’arrivo di una web star come la Lucarelli illuminerà parecchio la testata Tpi, che in effetti aveva bisogno di una spinta dopo i deludenti risultati dell’autunno 2019: 213 mila utenti unici in ottobre, 208 mila in novembre, meno della metà rispetto ai 428 mila del novembre 2018. Certo, coi suoi 208 mila utenti unici, Tpi comunque supera in novembre una testata celebre come Dagospia (189 mila utenti unici al giorno), che tuttavia non ha una redazione così strutturata.

La storia di Tpi è piuttosto interessante: viene fondato nel 2010 da Gambino, insieme a Francesco Saverio Bersani (nulla a che fare con l’ex segretario del Pd), Stefano Mentana (figlio di Enrico), Davide Lerner (figlio di Gad, che poi lascia per diventare collaboratore delle agenzie Ap e Afp) e Adriano Pagani. Tra le firme della testata figura, fino al 2013, anche Sofia Bettiza (figlia di Enzo). Insomma, una infornata di «figli e nipoti di» che si appoggia al sito di Repubblica, il quale, per un po’ di tempo, aiuta, promuove e spinge Tpi.

Poi le cose cambiano, e, di fatto, il nuovo Tpi parte nel maggio del 2017. L’esercizio 2017 si chiude con 296 mila euro di ricavi e 519 euro di utili, mentre il 2018 assicura 964 mila euro di ricavi e 205 mila euro di utili. Conti in equilibrio anche perché in quel periodo i dipendenti sono ridotti all’osso (si pensi che nel 2018 i costi per il personale ammontano ad appena 30 mila euro).

Nel 2019 iniziano gli investimenti di Tpi, arriva Telese come capo del politico, la redazione si amplia e a fine settembre i dipendenti della società sono già 11. Adesso, come detto, l’ingaggio della Lucarelli, che allarga ulteriormente le ambizioni di Tpi e dei suoi soci: Giulio Gambino col 57,6%, Adriano Pagani col 35%, Stefano Mentana col 3%, per un consiglio di amministrazione presieduto da Andrea Splendore.

Fa discutere anche l’avventura della Lucarelli al Fatto quotidiano: è una star del web (il suo video di dicembre 2019 in cui denunciava lo scandalo del Villaggio di Babbo Natale a Milano, per esempio, ha avuto 1,2 milioni di visualizzazioni del video completo sulla sua pagina Facebook), ha una buona notorietà televisiva (soprattutto grazie a Ballando con le stelle, su Rai Uno, prima come opinionista e poi, dal 2016, come giurata), eppure ha lavorato per cinque anni al Fatto quotidiano con un contratto in esclusiva collaborando solo all’edizione cartacea, e senza mai scrivere neppure un articolo sul sito web del Fatto (diretto da Peter Gomez), e senza essere mai coinvolta neppure una volta nelle produzioni audiovisive di Loft guidate da Luca Sommi, autore tv e giornalista che ora va in video su Nove in Accordi e disaccordi con Andrea Scanzi, e che è il compagno di Cinzia Monteverdi, a.d. della Società editoriale Il Fatto.

Claudio Plazzotta, ItaliaOggi