TIM, ecco il nuovo spot sanremese

Sanremo, eccoci al primo capitolo della settantesima edizione. Un’edizione storica, che prevede importanti novità e clamorosi ritorni. Notizia di giorni fa è la reunion dei Ricchi e Poveri, che si ripresentano al proprio pubblico nella originaria formazione a quattro con il ritorno di Marina Occhiena e Franco Gatti. La prima puntata è stata una grande successo di pubblico e di critica, molto apprezzato è stato il monologo di Rula Jebral contro la violenza sulle donne.

Per non parlare del ritorno di Al Bano e Romina con un inedito scritto da Cristiano Malgioglio. Sanremo si conferma anche quest’anno, un evento pieno di sorprese. Nel mondo del varietà e anche della pubblicità. Nei 5 giorni del festival sono on air i nuovi spot di Tim, con protagonista il re di Sanremo, Amadeus. Vi proponiamo la visione di questo divertente e intrigante spot, che spiega le tante opportunità offerte dalla tecnologia Tim Fwa. Immancabile in questi spot la presenza della voce di Mina, che colora la pubblicità con la sua magnifica interpretazione di Stella stai di Umberto Tozzi. La direzione creativa degli spot è di Luca Josi (nella foto a destra), direttore brand strategy, media e multimedia entertainment di TIM.