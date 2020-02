Ultime sulla telefonia mobile. Le offerte attivabili cambiando operatore

Anche quest’anno prosegue la battaglia dei principali operatori telefonici per conquistarsi nuovi clienti sul terreno del mobile. E lo fanno usando promozioni personalizzate e accattivanti che consentono al cliente di conservare il proprio numero. Vi presentiamo le promozioni più clamorose, dei 4 operatori più forti in Italia. Ossia, i magnifici 4 della telefonia. Tim, Wind, Tre e Vodafone. Partiamo da Tim.

Tim quest’anno sta proponendo varie offerte, ad un prezzo super vantaggioso, dal prezzo inferiore a 10 euro. Una è Tim Card Limted Edition. In soldoni, è una sim con conseguente piano tariffario che si può acquistare solo nei punti vendita autorizzati. Offre minuti illimitati verso tutti e 50 gb di internet. Non è un offerta per tutti i clienti ma per gli ex iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, 1Mobile. Il costo dell’acquisto della sim è di 10 euro, mentre il prezzo di attivazione dipenderà dal rivenditore. Durante l’iter di attivazione, si può volendo aggiungere l’opzione Tim Star 20 GB al costo mensile di 2 euro. Un’altra offerta significativa è Tim Steel New, che guarda ad un target specifico. Ossia, a tutti gli ex clienti che in passato avevano dato consenso commerciale. Così informati via sms, gli ex clienti possono usufruire di questa offerta. Costa 7,99 euro e prevede minuti illimitati e 50 gb di traffico dati. A questi si aggiungono 13 euro, 3 di attivazione e 10 per la nuova sim.



E adesso passiamo a Wind, che propone una certezza di fine 2019. Ossia All Inclusive 50 Fire. L’offerta prevede minuti illimitati, 200 sms e 50 giga di internet e ed è riservata agli utenti iliad, Fastweb, ho. Mobile, Kena Mobile, PosteMobile e così via. Eccezion fatta per LycaMobile. Al mese costa 6,99 euro, e se l’addebito avviene su conto corrente o carta di credito Wind permette la possibilità di raddoppiare i giga a disposizione.

Per i clienti Lycamobile, è tutta un’altra storia, a nostro avviso sempre conveniente. Ossia, Wind All Inclusive Special 50: minuti, messaggi e traffico dati sono uguali alla precedente offerta, ma con costo mensile di 9,99 euro. Il bonus dei giga, per chi paga su conto corrente, rimane. Il costo di attivazione è di 11,99 euro, anziché di 26,99 euro: lo sconto vale se la sim rimane in Wind per 2 anni, altrimenti si dovranno pagare i 15 euro rimanenti. La sim costa 10 euro. Online, sul sito di Wind, si può attivare anche All Inclusive 50 Flash. La promozione guarda agli utenti iliad e a tutti gli altri, esclusi ho. Mobile e Kena Mobile. L’offerta, che costa di 6,99 euro mensili, prevede 50 giga, minuti illimitati e 100 sms. Non si paga nulla di attivazione, ma solo 10 euro per l’acquisto della sim.

Eccoci a Tre che propone, l’offerta Play 50 Unlimited. L’offerta è riservata agli utenti provenienti da iliad, Fastweb e tutti gli altri, tranne Lycamobile. La tariffa, di 6,99 euro mensili si rinnova automatica, e permette di avere minuti illimitati e 50 gb di internet. Zero costi di attivazione, si paga soltanto il costo della sim: 10 euro. L’offerta verrà attivata direttamente in negozio.



E per concludere eccoci a Vodafone. Oggi scade l’offerta riservata a tutti gli ex clienti che in passato avevano dato consenso commerciale. Qualora volessero tornare a Vodafone, potranno farlo aderendo all’offerta Special Unlimited. Costa 7 euro al mese e prevede minuti ed sms illimitati oltre a 50 gb di traffico dati. Non si paga nulla per l’attivazione, ma solo 10 euro per il costo della sim. Esiste un’altra offerta simile, chiamata Vodafone Special Unlimited 7, che guarda ai clienti ex iliad, FastWeb e vari operatori virtuali. Esclusi dall’offerta sono i clienti provenienti da LycaMobile, Kena Mobile, CoopVoce e ho. Mobile. Anche qui, 7 euro al mese con minuti e sms illimitati e 50 gb di internet. Anche qui si paga solo il costo dell’attivazione della sim, sempre di 10 euro. I clienti degli altri operatori, tipo LycaMobile e Kena mobile, possono chiedere la portabilità del proprio numero e l’attivazione di Vodafone Special Minuti 50 Giga. Costa a 9,90 euro al mese e prevede minuti e sms illimitati, con gb di traffico dati. 50 giga di traffico dati. Stavolta il costo di attivazione si paga 12,10 euro. Non scordate di tenere presente i canonici 10 euro del costo della sim.