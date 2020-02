Monica Mondardini, nominata consigliere e amministratore delegato di Cofide

E’ stata designata dal Gruppo de Benedetti S.p.A, holding fondata da Carlo De Benedetti e controllata dai Fratelli De Benedetti. Cofide ha avviato questa nomina in previsione della fusione per incorporazione di Cir nella controllante Cofide.

Mondardini ha già ricoperto ruoli di prestigio attraverso le molteplici esperienze nei settori editoriale e finanziario entrando a far parte del gruppo Hachette, nominata come Direttore della branche internazionale con sede a Parigi. Ancora prima si è occupata del Gruppo Editoriale Fabbri, prendendo parte ad un progetto sullo sviluppo internazionale che l’ha portata in Spagna.

Inoltre le è stato conferito in seguito l’incarico dal Gruppo Generali del prestigioso Gruppo Europ Assistance, presente in tutti i paesi del mondo, operando con brand di grande rilevanza e inglobando Generali come una delle principali società di spicco.

Nel 2016 le è stato conferito il titolo di Cavaliere della Legion d’Onore e ancora oggi è considerata una figura di rilievo in ambito manageriale.