Alessio Nava, nominato responsabile leader delle vendite di Eaton Italia

Nava subentrerà nella guida della filiale insieme a Floriano Masoero, nominato anche lui come direttore per l’area del Sud Est Europa.

Si occuperà di definire gli obiettivi commerciali e le strategie di marketing più opportune, oltre a rappresentare la figura strategica di riferimento per le varie divisioni all’interno di Eaton.

Entrato in società, ha occupato ruoli di crescente responsabilità fino ad arrivare all’incarico come responsabile per il coordinamento dell’intera organizzazione di vendita nazionale dedicata alla clientela e filiera del segmento OEM. In precedenza ha lavorato in Nicomac, come manager nell’area vendite in Italia e all’estero dove ha iniziato il suo percorso professionale.

