Terroni caput mundi / Fiorello farà ombra a Amadeus

FESTIVAL DI SANREMO, AMADEUS E L’ANGELO CUSTODE, FIORELLO!

(di Cesare Lanza per Il Quotidiano del Sud) Al teatro Ariston ieri mattina la prima conferenza stampa del Festival di Sanremo 2020. Il conduttore e direttore artistico Amadeus ha incontrato la stampa per presentare la gara. «È il nostro Super Bowl – scherza – e questi 70 anni ci obbligano a celebrare il passato in maniera semplice e naturale. Sarà un Festival imprevedibile, ma presto scoprirete tutto». E imprevedibile lo è fin dalla conferenza stampa dove ha fatto irruzione a sorpresa Rosario Fiorello (16 maggio 1960, Catania): «Amadeus mi ha scelto perché sono bello – scherza – Lui è buono, è un bravo ragazzo, eppure Sanremo lo ha trasformato in un mostro: è il nemico pubblico numero uno. Ora devi far cambiare idea a tutti, io ti potrò aiutare quasi tutte le sere: giovedì però salto». E annuncia: «Quest’anno sono 20 anni da “Finalmente tu”, la mia fortunatissima canzone. Vorrei cantarla con Tiziano Ferro. Con Benigni niente, lo aspetto tra il pubblico. Junior Cally? L’ho invitato alla cresima di mia figlia».

FIORELLO SCHERZA: MOLTI GLIELA STANNO TIRANDO…

Fiorello scherza sulle tante polemiche e difende l’amico: «Amadeus non si rende conto delle figure che fa. Nel 1990 eravamo in discoteca a Ibiza, lui non voleva venire, il nostro guru era Sandy Marton. Amadeus salì su un cubo, ma non guardò chi aveva vicino:aveva a fianco due ballerini nudi di colore. Lui era in mezzo a queste robe impressionanti. Voi vi lamentate se dice una parola fuori posto. Lui non si rende conto». Poi Amadeus torna sulla scelta delle 10 donne: «Qual è la vetrina più importante d’Italia per raccontare storie, per portare avanti temi importanti come i femminicidi o la violenza sulle donne? Ecco perché ho scelto queste donne, una scelta che può dividere.Ma la sentivo giusta». «Sapevo che le polemiche fanno parte del festival. Ma non mi hanno colpito o ferito perché sento di avere la coscienza a posto». Ma ci ha pensato ancora una volta Fiorello ad allontanare la tensione. Con un siparietto tra loro.«Secondo lei qualcuno gliela sta tirando?», dice Fiorello. Ed ecco la risposta del conduttore: «No, non ne vedo il motivo. Non lo vedo anche perché ho l’orzaiolo».Poi, subito, la replica di Fiorello: «Vuoi sapere chi sono? Se vuoi ti faccio i nomi. Tantite la stanno tirando». E ancora: «Non ho mai visto una persona tanto serena. Io al posto suo starei ricoverato da qualche parte. Cosati fastaretanto sereno?», chiede Fiorello. E Amadeus: «La tua presenza». Fiorello: «Io ti sto vicino ma non è detto che io faccia qualcosa, diciamolo!», precisa. Amadeus incassa.

E GERARDINA TROVATO ANCORA PROTESTA PER L’ESCLUSIONE

Gerardina Trovato (Catania, 27 maggio 1967) torna sulle sue rivelazioni: «Per Sanremo 2020 avevano scelto la mia canzone, ma non ho una etichetta o i soldi per auto produrmi». Gerardina racconta il dramma che sta vivendo a “Live Non è la D’Urso” e spiega perché non è andata al Festival. «Qui sono al sicuro? Non mi vengono a prendere gli assistenti sociali per portarmi nelle strutture protette, come li chiamano, manicomi? Imbottendoti di psicofarmaci e diventi un vegetale…dormi, 24 ore su 24.Ti interdicono. Ti mettono un tutore, ti dicono cosa devi mangiare… in questo caso il mio tutore sarebbe la mia dolce mammina, che si assicura che anche dopo la sua morte, io non sia libera di usare il mio patrimonio, quello che mio padre ha lasciato a me…».

SONO VIVA GRAZIE AGLI AMICI DI PORTOPALO, SONO INDEBITATA

Lo sfogo continua: «Una situazione che dura da quasi 12 mesi. Io sono viva veramente grazie alle persone di Portopalo, dove mi sono trasferita.Io devo la vita a loro, persone con le quali ho debiti. Al primo posto metto il dottor Lentini, il farmacista. È un medico, sa cosa significano le medicine. Sa che da quando mi sono formata, a 12 anni, ho avuto problemi di pelle, ormonali… Ho di nuovo il mio equilibrio psicofisico. Sono perfetta adesso. Ho avuto problemi enormi, a Sanremo 2000 avevo un equilibrio psicofisico perfetto… Io ero risorta dalle macerie, da sola ho trovato il coraggio… mia madre ha sempre pianto miseria. La Caritas mi dà 20 euro a settimana, 80 euro al mese”

CON LA MADRE UN RAPPORTO TERRIBILE, PROBLEMI DI DENARO

Sul rapporto con la madre ha spiegato: «Mia mamma, quando mi ha detto “Non ho più un centesimo” mi ha detto “Ammazzati, ti auguro di morire sola come un cane”. Mi fa un esposto dai carabinieri, li ha fatti chiamare dalla vicina. Ha sparato delle cose opposte… È andata dagli assistenti sociali dicendo l’opposto di quello che sono. Dodici mesi fa, sono risorta dalle macerie, per l’ennesima volta ho buttato tutti gli psicofarmaci… Mi si erano spaccati i capillari» Parlando della sua esclusione a Sanremo 2020, specifica: «Ho scritto 24 brani in un mese, due album! Tutti li ho lasciati. Avevano pure scelto la canzone, non avevo una multinazionale, dovevo sostenermi le spese di Sanremo. Hanno fatto l’impossibile ma non potevano investire. Finché avevo il conto in banca mi potevo permettere provini, mi finiscono i soldi, mi si riblocca la vita. Perdo pure Sanremo, se avessi avuto i soldi, almeno mi autoproducevo… E ripartiva la mia carriera…»