CDP, Gaia Ghirardi sarà la nuova responsabile della Sostenibilità del gruppo

Novità in CDP. Ci sarà un nuovo ingresso importante nell’organigramma della Cassa Depositi e Prestiti. Gaia Ghirardi sarà la nuova responsabile dell’unità di sostenibilità del gruppo. Laureata in economia e commercio, inizia la sua brillante carriera in Shell dove resterà per 2 anni. Nel 2001 entra in Unicredit dove resta per oltre di 18 anni, diventando responsabile dell’unità di sostenibilità aziendale. Dopo tanti anni in Unicredit, Gaia Ghirardi ha scelto di intraprendere una nuova avvincente avventura, scegliendo di entrare in CDP nel dream team di Davide Colaccino. Gaia Ghirardi è molto apprezzata per la sua esperienza e per la sua capacità di saper gestire sia persone che situazioni macchinose. Ella è una professionista con una grande capacità di problem solving. Per CDP è una new entry eccellente che, come vi abbiamo detto, sarà chiamata a gestire l’unità di sostenibilità del gruppo. Un settore che conosce molto bene, essendone stata a lungo responsabile dell’unità per Unicredit.