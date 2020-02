Polizza in digitale

È nato a Torino il primo master in Insurance innovation organizzato da Scuola di management ed economia dell’università degli studi di Torino e dal Politecnico del capoluogo piemontese in collaborazione con il Collegio Carlo Alberto e con Intesa Sanpaolo e Reale Mutua. Si tratta del primo percorso formativo in Italia dedicato all’innovazione e alla creazione dei mestieri del futuro in ambito assicurativo prevalentemente rivolto a neolaureati e giovani professionisti di talento provenienti da tutto il territorio nazionale. L’obiettivo del master, in partenza a settembre 2020, è quello di formare una generazione di professionisti con un forte interesse per l’innovazione tecnologica e digitale, in grado di diventare attori del cambiamento nel business assicurativo e di intraprendere nuovi percorsi professionali. Nello specifico, il connubio tra mondo accademico e aziendale, grazie alla particolare attenzione alle sfide della digitalizzazione e alle esigenze reali delle imprese nel gestire il cambiamento tecnologico, garantisce distintività dei contenuti trattati, prospettive concrete di impiego e crescita professionale nell’ambito delle attività assicurative che saranno coinvolte dall’innovazione e dalla trasformazione digitale. Il master intende inoltre coniugare elementi quantitativi di analisi dei dati, machine learning, internet of things, cybersecurity, con competenze manageriali, normative e di organizzazione digitale. Tutti i corsi seguiranno un approccio pratico grazie al coinvolgimento di professionisti del settore, a fianco di professori universitari di fama internazionale. Il percorso si completerà con numerose attività di case studies, laboratori informatici e innovation lab, per rafforzare l’approccio operativo e lo scambio di conoscenze attraverso il rapporto fra professionisti del settore accanto a neolaureati.

Infine, è prevista un’esperienza di stage di 500 ore presso le aziende partner. Per iscriversi e per avere maggiori informazioni, occorre consultare il sito web: www.masterinsuranceinnovation.it

Filippo Grossi, ItaliaOggi Sette