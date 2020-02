Con Corepla Sostenibilità e ambiente protagonisti al festival di Sanremo

Dal 4 all’8 febbraio prossimi Il Consorzio per il Riciclo degli Imballaggi in Plastica sarà presenta alla grande kermesse canora con spot e iniziative in piazza per portare all’attenzione del grande pubblico i vantaggi ambientali derivati dall’applicazione di corrette prassi di raccolta e trattamento della plastica

L’economia circolare sbarca a Sanremo. A offrire voce e notorietà ai temi della sostenibilità e del riciclo presso la più importante manifestazione canora d’Italia, dal 4 all’8 febbraio prossimi, sarà Corepla, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica. Una partnership importante che, grazie all’amplissima risonanza della kermesse sanremese, contribuirà ancora una volta a portare le istanze per una corretta gestione degli imballaggi in plastica all’attenzione del grande pubblico.

“Uno dei nostri principali mandati è quello di sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sulla necessità di guardare alla plastica come una risorsa da valorizzare e non un rifiuto da demonizzare – ha sottolineato Antonello Ciotti, Presidente Corepla – per questo abbiamo ritenuto organico a questa nostra missione sfruttare l’enorme seguito di pubblico che genera il Festival di Sanremo. Quanto più si amplia il raggio di consapevolezza che per procedere verso modelli di economia circolare è necessario il contributo quotidiano di tutti, tanto più efficace e produttiva sarà la nostra azione. I principi di riciclo e riuso sono divenuti imperativi oramai ineludibili per garantire un futuro di vivibilità al nostro pianeta, e Corepla è fortemente impegnato su questo fronte con sempre maggiore vigore, la ricerca di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate, oltre che una visibilità costruttiva, nonché creativa”.

La presenza di Corepla a Sanremo si declinerà attraverso modalità e iniziative differenti e multitarget. Il Consorzio sarà partner di Rai Radio 2, emittente ufficiale del Festival, una collaborazione che prevede la programmazione di uno spot realizzato con la verve e la voce di Filippo Solibello, “storico” autore e conduttore di Caterpillar, trasmissione di punta dello stesso canale di Radio Rai. “Cambia musica, non cambiare le buone abitudini” sarà invece il pay off della campagna video che il Corepla porta a Sanremo e che sarà visibile sui ledwall dislocati in tutta la città. Il video racconta, attraverso una grafica d’impatto e vivace, come dalle buone prassi, già consolidate tra i cittadini in termini di riciclo degli imballaggi, possano “rinascere” prodotti direttamente collegati alla musica e al cinema. In sintesi, proseguiamo sulla via delle buone consuetudini e i risultati saranno sempre più evidenti.

Il coinvolgimento diretto di cittadini, turisti e appassionati di musica avverrà invece nel corso degli appuntamenti in piazza, dove lo stesso Filippo Solibello rivolgerà quesiti inerenti la plastica e le modalità di riciclo.

Chi saprà rispondere correttamente potrà aggiudicarsi alcuni premi “musicali” in plastica riciclata, tra cui auricolari da cellulare, cuffie, oltre alle immancabili felpe. Durante tutti i giorni della manifestazione, inoltre, verrà distribuito materiale informativo sulle attività di Corepla e sull’importanza di un corretta riciclo degli imballaggi in plastica.