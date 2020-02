Augusto Coppola, nominato capo operativo del Gruppo DigiTouch

E’ stato nominato dal Gruppo DigiTouch come capo operativo nella struttura organizzativa. Il Gruppo ha avviato un processo di completamento nella struttura manageriale avviando Coppola nel ruolo di coordinatore e sviluppatore di attività nell’ambito delle società del Gruppo sui servizi di marketing digitale.

Coppola ha già ricoperto ruoli di prestigio come direttore generale che LVenture Group ha operato con il brand LUISS EnLabs. Ancora prima si è occupato di venture business ed è stato parte integrante del founding team avente un ruolo operativo e in altre start up come ERIS4 e Smarten Software.

Primaonline.it