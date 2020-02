Dopo l’accordo sulla Brexit, la Banca centrale europea si è “preparata per affrontare ogni evenienza”. La Bce spiega in una nota che “continuerà a seguire con attenzione l’andamento dei mercati finanziari al fine di preservarne la stabilità”. Nello stesso documento si sottolinea, inoltre, che “le banche devono ora procedere con l’attuazione dei loro piani per la Brexit nel rispetto della tempistica concordata”.

