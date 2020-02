iPhone re dei telefoni nel IV trimestre

L’iPhone 11 che ha fatto volare i conti trimestrali di Apple fino a raggiungere utili record, ha permesso alla Mela anche di guadagnare il primo posto nella classifica delle consegne di smartphone del quarto trimestre 2019. Sebbene la compagnia di Cupertino non renda più noto il numero di iPhone messi in commercio, gli analisti di Strategy Analytics stimano che da ottobre a dicembre siano stati 70,7 milioni(+7%), una cifra che pone la società davanti a Samsung (68,8 milioni, -1%) e a Huawei (56 milioni, -7%). Nel complesso il mercato è rimasto invariato a quota 374,5 milioni di unità.

Guardando all’intero 2019, tuttavia, Samsung si conferma saldamente in testa alla classifica con 295,1 milioni di smartphone commercializzati, circa 4 milioni in più del 2018.

Huawei è seconda, scavalcando Apple con 240,5 milioni di unità, circa 35 milioni in più dell’anno precedente. La Mela è terza con 197,4 milioni di iPhone, 9 milioni in meno del 2018. Segno che il successo dell’iPhone 11 lanciato nel quarto trimestre non è riuscito a controbilanciare la flessione dei trimestri precedenti. Fuori dal podio Xiaomi, in aumento a 124,8 milioni di smartphone, e Oppo, in lieve calo a 115,1 milioni.

Nell’insieme il settore ha riportato una flessione dell’1% a quota 1,41 miliardi di dispositivi. La conferma del primo posto conquistato da Apple nel quarto trimestre arriva anche dagli analisti di Canalys, secondo cui Apple ha consegnato 78,4 milioni di iPhone (+9%), e da quelli di Counterpoint Research, che stimano in 72,9 milioni le consegne di melafonini (+11%).

(ANSA).