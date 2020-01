Intesa Sanpaolo lancia “Imprese vincenti 2020” per valorizzazione Pmi

Parte la seconda edizione di “Imprese Vincenti”, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane lanciato lo scorso anno e che ha accompagnato le 120 aziende ‘vincenti’ del 2019 in percorsi di crescita e sviluppo. Confermato anche per ‘Imprese Vincenti 2020’ l’obiettivo di sostenere i percorsi di crescita e di dare visibilità alle tante aziende che, in tutta Italia, rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale e del made in Italy. In questa cornice, Imprese Vincenti 2020 dedicherà un focus ai territori ed alle piccole e medie imprese che hanno i numeri per un salto dimensionale, con particolare attenzione all’imprenditoria ad impatto sociale – sia profit che non – capace di coniugare performance aziendale e valore per il territorio. Rispetto alla prima edizione, quest’anno le PMI verranno invitate a partecipare non più sulla base di categorie industriali predefinite. Per la seconda edizione di Imprese Vincenti verrà dato risalto a tutti i fattori di successo dell’impresa – al di là del settore produttivo – che la rendono un ‘campione’ del territorio che rappresenta e dell’intero Paese. Uno dei criteri guida della selezione, inoltre, sarà la sostenibilità, intesa soprattutto in termini di Environmental Social Governance (ESG) e Circular Economy: su questi filoni sono previsti anche “menzioni speciali” alle imprese che hanno sviluppato i progetti di maggior valore. Rinnovata la partnership tra Intesa Sanpaolo, Bain&Company, ELITE e Gambero Rosso, che metteranno a disposizione delle aziende selezionate strumenti di supporto alla crescita come advisory dedicati alla comprensione del posizionamento strategico dell’azienda sul proprio mercato di riferimento e all’identificazione di possibili linee guida per lo sviluppo, confronto con la community ELITE e con best practice internazionali, partecipazione a corsi di formazione, workshop o sessioni dedicate su tematiche di carattere strategico. Il bilancio della prima edizione di Imprese Vincenti ha visto un’ampia partecipazione di imprese: circa 2000 le autocandidature, 120 le PMI ‘vincenti’ che hanno partecipato agli otto eventi di presentazione organizzati tra maggio e giugno in tutta Italia. L’autocandidatura – da presentare entro il 28/02/2020 compilando il questionario on line su www.intesasanpaolo.com – è aperta ad imprese clienti e non, sia pubbliche che private, a prevalente capitale italiano e non appartenenti a gruppi multinazionali, che abbiano registrato buone performance economicofinanziarie e che abbiano un fatturato compreso fra 2 e 130 milioni di euro, almeno 10 dipendenti e sede legale in Italia. Le PMI selezionate saranno invitate a partecipare ad una delle tappe di presentazione che avranno luogo tra aprile e luglio in tutta Italia e che daranno visibilità e voce ai territori ed alle aziende che vi operano. A conclusione del percorso nei territori, nel mese di ottobre si terrà il ‘Forum Imprese Vincenti’, un appuntamento di rilievo nazionale che proporrà il confronto a più voci sulle tematiche chiave dell’imprenditoria italiana. Le Imprese Vincenti saranno inserite in un Club dedicato, nel quale potranno usufruire di vantaggi esclusivi ed un network di servizi di primo livello.