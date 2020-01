Imprese, a Milano Monza Brianza Lodi crescita dell’1% a fine 2019

Crescono le imprese di Milano Monza Brianza Lodi nell’anno 2019: +0,9%, grazie soprattutto a Milano che aumenta di + 1% e arriva a contare quasi 307 mila imprese attive rispetto alle oltre 303 mila dell’anno precedente con un saldo positivo di oltre 3 mila attività in più. Stabili Monza Brianza, + 0,3% e Lodi, -0,1% in linea con il dato regionale e nazionale. Insieme i tre territori arrivano a 385 mila imprese e rappresentano circa la metà del totale regionale (814 mila) e il quasi un decimo di quello nazionale (5,1 milioni). Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi sui dati del registro imprese a fine anno 2019, quarto trimestre e fine anno 2018. Si tratta di imprese che operano soprattutto nel commercio (94 mila di cui 74 mila a Milano), nelle costruzioni (56 mila di cui 41 mila a Milano) e nelle attività immobiliari (37 mila di cui 30 mila a Milano). Tra i primi settori crescono soprattutto le attività finanziarie e assicurative (+5% nei tre territori rispetto a +1% in Italia, tra cui +6% a Milano, +4% a Lodi, + 2% a Monza), quelle professionali, scientifiche e tecniche (+5% rispetto a + 3% nazionale, tra cui +5% a Milano e Lodi, + 4% a Monza), i servizi alle imprese (+4%, di cui + 4% a Milano e Lodi e + 5% a Monza), alla persona (+3%), l’intrattenimento, sport e cultura (+3%).

Le imprese di Milano Monza Brianza e Lodi danno lavoro a 2 milioni e mezzo di addetti, di cui 2,2 milioni solo a Milano. Rappresentano il 60% del totale lombardo di 4 milioni e un lavoratore su sette in Italia (17 milioni). È il commercio, tra ingrosso e dettaglio, il settore con il maggior numero di addetti (477 mila di cui 414 mila a Milano) seguito dai servizi alle imprese (429 mila di cui 415 mila a Milano) e dal manifatturiero (464 mila di cui 368 mila a Milano).