Terroni caput mundi / Ai Fatti Vostri urge benedizione scaccia malocchio

Dai malori della Morise al pauroso incidente che ha coinvolto Magalli

FRETTA NEL TEMPO, GUANCIALE È UN DOCENTE DI FISICA

(di Cesare Lanza per il Quotidiano del Sud) Lino Guanciale (Avezzano, 21 maggio 1979) era presente al cinema Mexico di Milano per la proiezione speciale di “La freccia del tempo” insieme con il regista Carlo Sarti. Guanciale nel film interpreta un docente di Fisica. Giancarlo Grossini ha scritto sul Corriere della Sera: «Film commedia che usa la scienza come elemento per fare spettacolo, e offre a Pippo Delbono il ruolo di paleontologo, materia preferita dal regista. Curiosi gli altri personaggi, da Charles Darwin con moglie e 10 figli al teologo Onorio di Ratisbona. Fra loro anche Leonardo sulla sua ipotetica creazione, la bicicletta. Il tutto in un viaggio nel tempo che coinvolge uno studente fuori corso, Leonardo Pazzagli, e la sua ragazza, Francesca Luce Cardinale. Con citazioni sull’arte del leggere, compreso Umberto Eco e “Il nome

della rosa”, sequenze animate di Alimik Studio e colonna sonora di Matteo Malferrari».

AI FATTI VOSTRI, COLPI DI SCENA MORBILLO PER ROBERTA MORISE

Roberta Morise (Cariati, Crotone, 13 marzo 1986) è una conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella. Ha preso il posto di Adriana Volpe, due anni fa, a“I fatti vostri”. Gli appassionati del programma si sono accorti dell’assenza, prolungata,di Roberta dal contenitore mattutino di Rai 2. La ex fidanzata di Carlo Conti non stava bene e aveva già avvertito più di un malore in diretta in una puntata. Magalli aveva ironizzato sulla questione: “Oggi è venerdì 17 e infatti qui stanno male tutti! La regia, la produzione…tutti! E Roberta Morise è come un termosifone: tutti da stamattina si avvicinano a lei per scaldarsi”. Nel corso dei giorni, però, è venuto fuori che la conduttrice non ha preso una semplice influenza…A inizio settimana, Roberta Morise era comunque andata in onda, ma lo spazio era registrato. A chiarirlo è stato Magalli: “Per oggi manderemo in onda uno spazio registrato, ma per i prossimi giorni ci organizzeremo diversamente”. L’ultimo aggiornamento della Morise sui social risale al 10 gennaio, e i fan –che conoscono i problemi di salute passati – sono già allarmati. Per fortuna, non ci sarebbe troppo da preoccuparsi. A chiarire la situazione è stato proprio il padrone di casa de“I Fatti Vostri” con il suo solito umorismo caustico: “Roberta Morise non è con noi perché ha preso una malattia da bambina: credo abbia il morbillo o qualcosa del genere. Lo ha fatto per abbassarsi l’età”. Nel frattempo sono già entrati in campo i sostituti della Morise. Nello spazio dedicato alla cucina sono arrivati Graziano Galatone e Mary Segneri, rispettivamente cantante e inviata del programma. I due hanno salutato più volte la Morise sottilineando come quest’ultima “ci segue da casa”. Ma è ancora Magalli ad entrare a gamba tesa: “Abbiamo perso l’unica donna che avevamo”. Si attendeva quindi il ritorno in onda della conduttrice, confermata al secondo anno di conduzione, dopo l’addio di Adriana Volpe e il rischio (scampato) di cancellazione del programma paventato dall’ex direttore di Rai 2, Carlo Freccero. Il programma ha la pelle dura. La Morise pure.

PAUROSO INCIDENTE STRADALE PER GIANCARLO MAGALLI (ILLESO)

Il ritorno a sorpresa di Roberta dopo l’assenza per malattia è avvenuto nella puntata de I Fatti Vostri di lunedì 27 gennaio. La co-conduttrice dello storico programma del mezzogiorno di Rai2 ideato e diretto da Michele Guardì, dopo una lunga assenza, è infatti arrivata in studio a sorpresa, entrando solo in un secondo momento, in quanto all’inizio della diretta Giancarlo Magalli è stato affiancato solo dagli altri colleghi, promettendo però: “Roberta la rivedremo a breve…”. E così è stato infatti: Roberta è entrata a sorpresa all’inizio del blocco gestito da Umberto Broccoli. E tra gli applausi calorosi del pubblico presente nello studio 1 della sede Rai di via Teulada a Roma, Magalli le ha detto scherzosamente: “Sei viva anche tu!”, alludendo all’incidente da lui avuto venerdì scorso (fortunatamente senza conseguenze), e ha quindi asserito ironicamente: “Questo sembra il programma dei morti viventi”. Un drammatico incidente stradale: automobile distrutta, Magalli incredibilmente indenne. Dopo aver salutato anche Umberto Broccoli, Graziano Galatone e il maestro Demo Morselli, Roberta, accomodandosi al tavolo accanto a Magalli, ha annnunciato sorridente: “Adesso sto bene!”. Dunque Michele Guardì, dalla regia, le ha detto “Bentornata!”, e lei gli ha mandato un bacio. Non è mancata, infine, un’altra battuta di Giancarlo Magalli, che le ha detto: “Ti ho baciata… ma nonsei contagiosa, vero?!”. “No, sto bene ora” la risposta.