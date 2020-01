Terzo settore, arriva il nuovo bando “Social Crowdfunding”

Un nuovo bando per la raccolta di fonti online e un pacchetto di corsi gratuiti per accompagnare le realtà non profit alle sfide del digitale. Li promuove la Fondazione CR Firenze, da anni impegnata nella crescita del Terzo Settore, all’interno del progetto Siamosolidali, e sono state presentate stamani nel corso di un incontro intitolato ‘Nuove sfide per il Terzo Settore: Riforma e strumenti per l’innovazione’ promosso da Fondazione CR Firenze e Siamosolidali, in collaborazione con The Fundraising School e Cesvot. Presenti numerose associazioni e organizzazioni non profit, interessate ai nuovi percorsi di sviluppo e alle opportunità offerte dalla Riforma del Terzo Settore, e sono intervenuti esperti quali Claudia Fiaschi, Portavoce del Forum Nazionale Terzo Settore, e Paolo Venturi, Direttore di AICCON – Associazione Italiana per la promozione della Cultura della Cooperazione e del Nonprofit. Ha portato il saluto della Fondazione CR Firenze il Direttore generale Gabriele Gori. E’ stata l’occasione per annunciare l’apertura della quarta edizione del bando ‘Social Crowdfunders’, il percorso di accompagnamento nella progettazione e nella realizzazione di campagne di raccolta fondi online promosso da Fondazione CR Firenze e daSiamosolidali, in collaborazione con Feel Crowd. Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino al 20 marzo. Come nelle precedenti edizioni saranno selezionale cinque realtà non profit che potranno lanciare la propria campagna entro l’estate 2020. La Fondazione CR Firenze, una volta raggiunta la metà dell’obiettivo prefissato (da un minimo di 7.000 a un massimo di 10.000 euro) raddoppierà la cifra. Due le novità del bando di quest’anno: nella fase di selezione sarà data premialità alle idee promosse dalle associazioni composte in maggioranza da giovani under 35 e saranno premiate idee progettuali che affrontano le tematiche dell’innovazione sociale e della sostenibilità ambientale. Potranno partecipare le realtà del Terzo Settore che appartengono ai territori di intervento della Fondazione: Firenze e Città Metropolitana, Provincia di Arezzo e Provincia di Grosseto. Per partecipare è possibile presentare la domanda online nel sito www.fondazionecrfirenze.it/bandi-e-contributi/bandi. Nel corso dell’incontro è stato illustrato il pacchetto di corsi gratuiti ‘Officina per il Terzo Settore’, anch’esso promosso e finanziato da Fondazione CR Firenze all’interno di Siamosolidali, in collaborazione con The Fund Raising School, Aiccon – Associazione Italiana per la Cultura della Cooperazione e del Non profit, e Cesvot, che mette a disposizione la propria sede per i corsi a Firenze. Le iscrizioni partono da oggi fino al raggiungimento del numero massimo dei partecipanti e potranno partecipare tutte le organizzazioni non profit della Città Metropolitana di Firenze e delle province di Arezzo e Grosseto. I corsi hanno come tema ‘Principi e tecniche di Fundraising’ (disponibile ad Arezzo 8-9 maggio, Grosseto 15-16 maggio e Firenze 22-23 maggio), ‘Digital Fundraising’ (16 settembre, Firenze), ‘Social Media Marketing’ (21-22 settembre, Firenze), ‘Misurare l’impatto sociale’ (16 giugno, Firenze), ‘Impact Fundraising’ (23 giugno, Firenze). A partire da quest’anno si aggiungono anche ‘Bilancio sociale’ (14 luglio, Firenze) e ‘5 x1000’ (27 ottobre, Firenze), due temi che hanno riscontrato l’interesse di molte organizzazioni. Inoltre, per la prima volta, sono previsti degli approfondimenti webinar, ovvero attraverso delle lezioni online, che avranno queste tematiche: ‘Dono e condivisione’ (9 marzo), ‘L’impatto sociale nella Riforma’ (5 giugno), ‘Google per il non profit’ (10 settembre) e ‘Creare una landing page efficace’ (30 settembre). I partecipanti ai corsi sono limitati, in base all’argomento, da 15 a 30 persone mentre i webinar possono essere seguiti fino a un massimo di 300 partecipanti. Per iscriversi andare alla sezione Officina del sito www.siamosolidali.it. “Ci troviamo di fronte a una realtà sempre più complessa, che chiama anche il Terzo Settore ad armarsi di strumenti della contemporaneità per far fronte alle sue sfide di oggi – ha affermato Gabriele Gori, Direttore di Fondazione CR Firenze -. La Fondazione CR Firenze da tempo ha deciso di scommettere in una serie di iniziative, fra cui quelle che oggi ci troviamo a presentare, che hanno come obiettivo, oltre al sostegno del Terzo Settore, quello di far crescere le organizzazioni non profit. I corsi di formazione e la raccolta di fondi online sono due grandi opportunità di capacity buiding che vanno in questa direzione e ci auguriamo possano essere vissuti appieno dai nostri territori”.