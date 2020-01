Pirelli collabora con Junya Watanabe per la collezione autunno inverno 2020

Ha sfilato venerdì 17 gennaio, all’interno del calendario ufficiale di Paris Fashion Week, la nuova collezione COMME des GARÇONS JUNYA WATANABE MAN. Per l’Autunno Inverno 2020, lo stilista giapponese collabora per la prima volta con Pirelli e presenta una speciale capsule collection ispirata alla giacca Pirelli con l’iconico logo giallo e rosso indossata dai tecnici durante le gare di Motorsport negli anni ’70. Questa edizione limitata firmata dal designer giapponese rispecchia la mission di Pirelli Design, cioè dare vita a collaborazioni che sappiano valorizzare sia il marchio sia il know how tecnico di Pirelli, applicandoli in settori differenti, dalla moda fino ai power boat e agli orologi di alta fattura.

Junya Watanabe reimmaginando le divise e gli abiti classici da lavoro retrò, prende ispirazione da alcuni capi utilizzati da marchi iconici italiani nel mondo sportivo per creare giacche e cappotti in perfetto stile Junya Watanabe Man. La capsule collection Junya Watanabe Man x Pirelli è composta da 4 modelli – 2 cappotti, 1 giacca e 1 tshirt – che riprendono e aggiornano la silhouette dei capi vintage con l’inserimento di nuovi materiali, uno degli elementi che caratterizzano il lavoro di Watanabe, da sempre interessato ai tessuti sintetici e tecnologicamente avanzati. Così la giacca doppiopetto, il cappotto classico e l’impermeabile si rinnovano nello stile ma mantengono i colori e i dettagli che ancora oggi rendono riconoscibile il brand della P lunga come protagonista nel mondo dello sport ai massimi livelli.