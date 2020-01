Ultime sull’imprenditoria. L’hub digitale che premia rotta Matera-Milano

Uno spazio di lavoro condiviso e nel contempo un luogo di contaminazione creativa per trasferire e scambiare saperi attraverso tecniche di sperimentazione e di innovazione, sarà presto operativo nell’hub digitale di San Rocco. E’ quanto prevede il progetto “Hubout, spazi pubblici di lavoro condiviso”, elaborato dai Comuni di Matera e Cinisello Balsamo (Milano), che è risultato essere vincitore del bando “Sinergie” promosso dall’Anci (Associazione nazionale comuni d’Italia) e premiato con un finanziamento di 220 mila euro.

Il progetto Hubout è dedicato ai giovani tra i 16 e i 30 anni attualmente non occupati o inseriti in percorsi di educazione formale a rischio di dispersione scolastica che hanno spirito di iniziativa e vogliono affrontare le sfide del mondo del lavoro. Vi partecipano importanti partner tra cui il Politecnico di Milano, l’Associazione Imprenditori Nord Milano, l’Associazione Basilicata Creativa, Cluster delle Industrie Culturali e Creative Della Basilicata e la Provincia di Matera. I Comuni di Matera e Cinisello Balsamo investiranno sugli spazi di coworking che dovranno configurarsi come luoghi a sostegno delle giovani startup, spazi di idee e laboratori per lo sviluppo di impresa, in particolare dell’industria culturale. Il progetto, che prenderà corpo nei prossimi mesi, vedrà 3 azioni importanti e collegate tra loro. La prima è quella dell’avvio dei Contamination lab junior (o costudying) destinati a giovani under 20 che prevedono incontri con imprenditori e visite in aziende virtuose dal punto di vista dell’innovazione sociale e digitalizzazione. È previsto poi l’avvio dei Contamination lab senior (o incubatore 2.0), destinati a quaranta giovani universitari, inoccupati di età compresa tra i 21 e i 30 anni, uniti in team multidisciplinari e supportati attraverso una formazione specifica obbligatoria accompagnata da incontri con le Pubbliche medie imprese del territorio e startup innovative. La terza fase prevede il Digital training lab, ovvero una formazione intensiva sulle nuove tecnologie applicate al contesto lavorativo. Nell’ambito di questa azione verrà promossa la figura del Digital Angel che oltre ad assistere i gruppi di partecipanti per lo sviluppo delle idee si metterà a disposizione parte delle ore di servizio per il supporto ai cittadini.

“Siamo orgogliosi del risultato ottenuto e del lavoro di squadra avviato con il Comune di Cinisello Balsamo – sottolinea il sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri – è un ottimo inizio per un percorso di collaborazione e scambio di buone pratiche che sicuramente, grazie all’iniziativa premiata da Anci, contribuirà a far crescere entrambi i territori coinvolti. Portare innovazione tra i giovani è una delle sfide più interessanti e creare spazi dedicati al tema della formazione dei giovani all’innovazione e all’impresa culturale vuole dire creare spazi dedicati allo sviluppo di un intero territorio”. “Un grande risultato – evidenzia il sindaco di Cinisiello Balsamo, Giacomo Ghilardi – che attesta ancora una volta le capacità del nostro Comune di cogliere opportunità di investimento che guardino al futuro e che sappiano mettere al centro le nostre risorse più importanti: i giovani. Ci riempie d’orgoglio sapere che il nostro progetto si sia classificato al primo posto, ma ancor di più ci inorgoglisce il gemellaggio instauratosi con la città di Matera: una rappresentanza concreta dell’eccellenza italiana nel mondo. Cinisello Balsamo e Matera lavoreranno fin d’ora, fianco a fianco, per promuovere pratiche di innovazione pensate e realizzate con i giovani e rivolte ai giovani. Ora non resta che dare concretezza alle idee, tenendo sempre presente che il nostro supporto non mancherà mai durante questo percorso”.