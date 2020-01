Helbiz, noleggio monopattini con app Alipay e Tinaba

Helbiz, la società americana fondata dall’italiano Salvatore Palella attiva nel noleggio di monopattini elettrici ed e-bike, ha stretto una nuova partnership con Alipay, la piattaforma di pagamento più diffusa al mondo, e con Tinaba, piattaforma digitale per la gestione del denaro. L’obiettivo, afferma una nota, è quello di rendere più semplice il noleggio dei mezzi elettrici ai molti turisti in arrivo in Italia. Grazie all’accordo inoltre, Helbiz e Tinaba avviano una strategia di co-branding che le vedrà alleate per i prossimi tre anni con una serie di operazioni. In particolare gli utenti Helbiz potranno effettuare per la prima volta i pagamenti tramite Tinaba, senza alcun costo e con un’esperienza digitale integrata, e potranno, inoltre, ricevere un cashback sulle ricariche Helbiz registrandosi su Tinaba.

La partnership prevede, inoltre, la realizzazione di una vetrina virtuale di Helbiz sull’app Tinaba, che ne illustrerà e sponsorizzerà il servizio. La stessa iniziativa sarà realizzata in lingua cinese sull’app Alipay che, tramite l’integrazione con il partner Tinaba, permette ai visitatori cinesi di pagare con la stessa app presso gli esercenti convenzionati Tinaba. “Sono molto orgoglioso di annunciare – ha commentato Rodrigo Cipriani Foresio country manager Alipay South Europe – che oggi a Milano è stato siglato un importante accordo che faciliterà la mobilità dei milioni di turisti cinesi e dal sud-est asiatico in arrivo in Italia. La partnership con Helbiz permetterà, infatti, a milioni di visitatori cinesi di spostarsi facilmente per le città italiane e godersi ancora di più il soggiorno, sempre nel rispetto dell’ambiente. Siamo convinti che questo sia l’inizio di una trasformazione che Alipay è in grado di abilitare grazie ai servizi di mobile payment e ora anche della smart mobility”. “L’Italia sta intraprendendo un percorso di rinnovamento che fino a qualche anno fa sembrava impensabile” ha dichiarato Salvatore Palella, fondatore di Helbiz. “Quella tra Helbiz, Alipay e Tinaba è una sinergia che permette interoperabilità tra piattaforme tecnologiche che hanno deciso di dare un servizio di smart mobility e cashless economy ai propri clienti. E’ proprio grazie a partnership come quella con Tinaba, che integra già il sistema Alipay, che vogliamo rendere il nostro servizio quanto più semplice, fruibile e conveniente per i nostri clienti”.

“Il grande accordo con i taxi in 9 città italiane, questo accordo con Helbiz il principale operatore della micromobilità ecosostenibile dimostrano la capacità e la versatilità di Tinaba nell’integrare servizi innovativi verso i propri oltre 100.000 clienti bancari in Italia e verso gli stranieri titolari di wallet Alipay che con Tinaba e Banca Profilo porta avanti una proficua collaborazione” ha commentato Matteo Arpe, fondatore e a.d. di Tinaba.