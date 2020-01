A ristrutturare e arredare casa ci pensa il web

Effettuare lavori in casa è sempre impegnativo a livello economico e in termini di tempo, sia che si tratti di ristrutturazioni importanti sia di rinnovare singoli ambienti, ma sono in molti a non voler rinunciare a migliorare la propria abitazione con interventi di vario tipo. Un alleato da questo punto di vista è il web, dove sono numerose le risorse per trovare ed entrare in contatto con professionisti, artigiani e imprese, chiedere preventivi per farsi un’idea dei costi da sostenere, ricevere consigli e consulenze.

Gli interventi più richiesti. Secondo uno studio di Instapro.it, marketplace per i servizi della casa, su un campione totale di 17.703 si registrano più richieste al Nord Italia (393% in più rispetto al Sud Italia) per quanto riguarda i lavori per rinnovare l’abitazione o renderla migliore con interventi di vario tipo.

I lavori più ricercati al Nord sono la ristrutturazione dell’abitazione, l’installazione e la manutenzione del condizionatore, la pittura e l’imbiancatura, la manutenzione, riparazione e installazione delle caldaie, la riparazione e sostituzione delle finestre, oltre all’installazione di impianti fotovoltaici. Anche al Sud ai primi posti ci sono la ristrutturazione e l’installazione del condizionatore, cui seguono le finestre, l’imbiancatura e la posatura di piastrelle per pavimenti o sui muri.

Quanto si spende. La ricerca annuale Houzz & Home (cui hanno partecipato più di 9.700 rispondenti italiani, parte della community di oltre 40 milioni di utenti unici mensili provenienti dal sito e dalla app di Houzz) rivela che l’attività di ristrutturazione è stata fiorente per tutto il 2018, con oltre un quarto degli intervistati che ha dichiarato di aver rinnovato la propria abitazione (28%), con una media di due stanze per progetto e una spesa di 20 mila euro. Le generazioni tra i 45 e i 54 anni (la cosiddetta Generazione X) e tra i 25 e i 39 anni (i Millennial) rappresentano insieme oltre tre quarti dei proprietari che hanno ristrutturato la casa (il 79%), spendendo mediamente 20 mila e 30 mila euro. Inoltre, il 24% pianifica di avviare un progetto di questo tipo in futuro. La cucina risulta essere tra le stanze più ristrutturate della casa, con un aumento della spesa dell’8% rispetto all’anno precedente, per un budget dedicato di 6.500 euro; tra gli altri spazi interni sui cui si interviene di più ci sono anche il bagno, il soggiorno e la camera da letto (rispettivamente 25%, 16% e 15%).

La decisione di ristrutturare anziché acquistare un nuovo immobile è dettata soprattutto dalla volontà di restare nella propria casa e dal desiderio di volerla personalizzare, con un maggiore ritorno sull’investimento.

Per quanto riguarda il pagamento, la metà dei proprietari utilizza risparmi o fondi personali, il 20% la carta di credito (soprattutto i Millennial) e il 13% la liquidità derivante da rimborso fiscale o credito.

Considerando gli esperti cui ci si rivolge per questo tipo di lavori, 9 proprietari su 10 hanno assunto un professionista, con idraulici, elettricisti e imprese edili tra i più richiesti (rispettivamente 53, 48 e 46%). Inoltre uno su tre in fase di ristrutturazione privilegia la tecnologia intelligente, acquistando prodotti come assistenti vocali, lettori multimediali in streaming e termostati. La metà dei proprietari riserva attenzione invece all’efficienza energetica, sostituendo per esempio le finestre e isolando meglio la casa. In tutto ciò occorre anche considerare che lo Stato da diversi anni propone il bonus per le ristrutturazioni e che la legge di bilancio per il 2020 ha esteso fino al 31 dicembre 2020 le detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie, per l’acquisto di mobili per arredare la proprietà oggetto di ristrutturazione, e per la riqualificazione energetica.

Un aiuto dal web per trovare imprese e professionisti. Sono diverse le piattaforme digitali che consentono di mettersi in contatto con imprese e artigiani, risparmiando tempo e, grazie alla possibilità di confrontare diverse opzioni, anche denaro. Per esempio c’è Habitissimo (disponibile anche via app), un portale che da una parte permette ai suoi utenti di pubblicare un annuncio nel momento in cui hanno bisogno di un professionista per un progetto di architettura, costruzione, ristrutturazione o di interior design, e dall’altra parte dà l’opportunità a professionisti, imprese e brand del settore di iscriversi ed apparire sugli elenchi per offrire i propri prodotti e servizi.

L’utente può contattare le ditte richiedendo un preventivo tramite un formulario che viene inviato a quattro imprese, oppure attraverso l’elenco presente sul sito contattando direttamente un’azienda specifica.

Un’altra opzione è Instapro (che oggi in Italia ha una media di oltre 60 mila lavori richiesti ogni anno e un network di oltre 11 mila professionisti): in questo caso si compila la richiesta del tipo di prestazione di cui si ha bisogno, descrivendo nel dettaglio le proprie esigenze con la possibilità anche di allegare foto e, dopo che le ditte interessate hanno risposto, si possono comparare i profili e selezionare quelli che si preferiscono per discutere il lavoro e avere i preventivi. Al termine di ciascun intervento eseguito, i clienti possono fornire una valutazione.

Oppure c’è ProntoPro che consente di ricevere gratuitamente preventivi da specialisti della propria zona in vari ambiti, tra cui anche quello della casa come idraulici, elettricisti, architetti, geometri, ingegneri, imprese edili, muratori, imbianchini. Anche in questo caso occorre indicare ciò di cui si ha bisogno e si riceve un preventivo personalizzato (insieme a cui è possibile visualizzare le recensioni degli altri clienti, le foto dei lavori eseguiti, oltre ai contatti, che si può confrontare con gli altri per scegliere l’opzione più adatta.

Per trovare professionisti del settore, ma anche per cercare spunti e ricevere consigli, c’è Houzz, piattaforma che mette in contatto i proprietari di case e gli appassionati di design con architetti, interior designer e imprese di ristrutturazione nella propria zona, di cui si possono visionare i progetti con le recensioni. Oltre a ciò è possibile chiedere consigli alla community di Houzz, in cui sono presenti più di 19 milioni di foto di interni ed esterni tra cui progetti di cucine e bagni e oltre 2,4 milioni di professionisti.

All’architettura e alla progettazione d’interni è dedicata anche Homify, piattaforma che collega professionisti e utenti.

Irene Greguoli Venini, ItaliaOggi Sette