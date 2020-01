iPhone 9 o iPhone SE2, ecco come sarà

Non è un annuncio ma in rete si sta parlando quasi solo di quello: Apple sta per lanciare, dopo quattro anni, il nuovo iPhone “economico”. Come fece nel 2016 con l’iPhone SE, l’azienda prepara infatti da tempo un apparecchio che all’inizio le indiscrezioni in rete avevano battezzato “iPhone SE 2” ma che adesso si sa che si chiamerà con tutta probabilità iPhone 9, per seguire la numerazione interrotta tre anni fa con la presentazione di iPhone 8 e di iPhone X (decimo, in numeri romani), il primo telefono al mondo senza tasto Home e invece con il notch, elemento di design che poi è stato copiato praticamente da tutti i produttori asiatici.

L’iPhone 9 prenderà le mosse dal design più tradizionale si rifarà esplicitamente al design dell’iPhone 9: sottile, una videocamera posteriore, schermo da 4,7 pollici, dimensioni di 13,85 cm per 6,74 per 0,78. Dimensioni similissime al predecessore del 2016 ma con un elemento di differenziazione: il pannello posteriore in “frosted glass”, un vetro con effetto ghiaccio che ha caratterizzato gli iPhone 11 Pro attualmente in commercio e che consente la ricarica wireless.

Praticamente tutto il resto sarà identico all’iPhone 8, incluso il Touch ID: il tasto Home che permette il riconoscimento delle impronte digitali. Cambia ovviamente il processore, che sarà l’A13 Bionic attualmente usato sugli iPhone 11 e 11 Pro. Il telefono non sarà 5G e ancora non è chiaro quando Apple ha intenzione di presentare apparecchi di questo tipo: forse a ottobre con la generazione 2020 degli iPhone principali o addirittura nei mesi successivi con gli iPhone del 2021. Invece l’iPhone 9 è atteso entro il prossimo marzo.

