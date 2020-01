Atlantia, Carlo Bertazzo è il nuovo a. d.

Vi segnaliamo un importante novità riguardante Atlantia. Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Consigliere Carlo Bertazzo come nuovo Amministratore Delegato della Società.

Fabio Cerchiai, il presidente di Atlantia, ha così commentato la nomina. “Sono lieto che Atlantia possa avvalersi della consolidata esperienza di Carlo Bertazzo, manager che conosce molto bene la società e il Gruppo, nonché di grandi competenze maturate in primarie società, quotate e non, operanti anche nel settore infrastrutturale”. E ancora: “Atlantia è una holding leader nel suo settore che – pur in un momento delicato e complesso come quello odierno – ha grandi potenzialità di crescita e sviluppo anche attraverso le proprie società controllate e partecipate, italiane ed estere, che certamente il nuovo assetto manageriale saprà mettere a frutto”

Carlo Bertazzo, 54 anni, siede nel Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A. dall’aprile del 2013. Attualmente è anche Consigliere di amministrazione di Edizione e delle società controllate Abertis Infraestructuras e Autostrade per l’Italia, nonché di Cellnex Telecom; entro fine febbraio 2020 lascerà invece gli incarichi di Amministratore Unico di Sintonia e di Direttore Generale di Edizione. In passato Carlo Bertazzo ha ricoperto anche la carica di Amministratore Delegato di Gemina e di Vice Presidente Esecutivo di Aeroporti di Roma, prima della fusione di Gemina con Atlantia.

A seguito della nomina quale Amministratore Delegato, Carlo Bertazzo si qualifica come amministratore esecutivo (non indipendente) e lascia il Comitato Risorse Umane e Remunerazione, mentre continuerà a far parte del Comitato per le Nomine. Alla data odierna, Carlo Bertazzo possiede n. 12.329 azioni di Atlantia S.p.A.

Sul sito internet di Atlantia potete leggere il curriculum di Bertazzo.

Nell’ambito della conseguente riorganizzazione di poteri e deleghe, Giancarlo Guenzi mantiene la carica di Direttore Generale.