Tesla supera 80 miliardi di valore

Quasi quanto GM e Ford insieme

Tesla sale a Wall Street e la sua capitalizzazione di mercato supera per la prima volta gli 80 miliardi di dollari, quasi quanto General Motors e Ford insieme.

Il colosso delle auto elettriche di Elon Musk vale il 59% più di Gm, che alla chiusura delle contrattazioni ha un valore di mercato di 51,2 miliardi di dollari. Ford vale invece 36,3 miliardi. La recente volata di Tesla a Wall Street è legata in parte al “miglioramento dei fondamentali della società”, affermano gli analisti.

Intanto Elon Musk ha consegnato ai clienti le prime 10 Model 3 prodotte nella Giga-factory alle porte di Shanghai, proprio quando le vendite nel più grande mercato di veicoli elettrici al mondo segnano il passo, malgrado i corposi incentivi statali all’acquisto che termineranno a fine 2020.

Musk, secondo i video postati su Internet, oltre a presentare il programma della Model Y, si è lanciato in una performance sul palco allestito per l’occasione e diventata virale sui social media, comprensivo del ballo improvvisato sfilandosi la giacca. L’impianto è il primo di Tesla fuori dagli Stati Uniti, parte di una strategia mirata a trasformare la compagnia in un player globale.

Ansa