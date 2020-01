Emiliano vince le primarie in Puglia. Giovedì i dati ufficiali

Mancano ancora i verbali di una decina di seggi alla conta dei voti delle primarie del centrosinistra per individuare il candidato che rappresenterà la coalizione nella corsa per la riconquista della Regione Puglia ma l’ufficialità dello scrutinio di 234 seggi su 248 (nei quali hanno votato 80.608 elettori) non lascia comunque dubbi sulla larga vittoria del presidente uscente, Michele Emiliano, che ha raccolto 56.773 voti, pari al 70,4% delle preferenze. Il consigliere regionale Pd Fabiano Amati ha avuto 11.559 voti (14,3%), l’ex eurodeputata Elena Gentile 9.753 voti (12,1%), il sociologo Leonardo Palmisano 2.523 voti (3,1%). La conta dei voti non è definitiva a causa di problemi che si sono verificati in alcune sezioni di piccoli Comuni, che devono ancora trasmettere i loro verbali al comitato organizzatore, presieduto da Claudio Cesaroni e il cui garante è Mimmo Magistro. L’arrivo dei verbali e previsto entro le 17 di questo pomeriggio, ma l’ufficialità dei dati finali si avrà solo tra mercoledì e giovedì. Da domani inizia la battaglia per la Puglia – ha commentato Emiliano a caldo, nella tarda serata di domenica, quando era chiaro che le primarie lo avevano ‘incoronato’ candidato – Mi viene in mente la battaglia d’Inghilterra, nella quale qualcuno tenta di prendersi l’Inghilterra. Penso che la Puglia nessuno se la possa prendere, la Puglia va rispettata, va difesa, noi l’abbiamo fatto forse qualche volta anche commettendo degli errori perché abbiamo dei limiti, siamo umani. Da domani si comincia a scrivere il programma. Dovrò continuare a fare il presidente della Regione, e quindi la mia campagna elettorale sarà soprattutto continuare a lavorare per la Puglia e costruire insieme agli altri il programma per i prossimi 5 anni”. Intanto, dopo una breve pausa di qualche ora, la macchina organizzativa della campagna elettorale si metterà in moto, forte dell’entusiasmo del governatore Emiliano, che ha già indicato in ‘Coalizione della Puglia’ il nome che l’alleanza di centrosinistra assumerà da oggi in poi.

Dai tre sfidanti sono giunti messaggi di congratulazioni al vincitore e manifestazioni di disponibilità ad avviare un percorso comune, nella campagna elettorale, per consentire alla coalizione di riconquistare la Regione, che e amministrata dal centrosinistra da tre legislature.

Il centrodestra, dal canto suo, non ha ancora ufficializzato la candidatura dell’aspirante presidente. Anche il nome dell’eurodeputato Raffaele Fitto, al momento, non è stato ufficialmente condiviso da tutte le anime del centrodestra. .