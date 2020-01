Twitter, L’utente decide chi può rispondere

Si potranno limitare le repliche a persone seguite o menzionate

Twitter presto consentirà agli utenti di decidere chi può rispondere ai loro tweet. La nuova mossa contro il cyberbullismo è stata annunciata dalla direttrice del product management di Twitter, Suzanne Xie, nel corso del Ces di Las Vegas.

Come riferisce il sito The Verge, Twitter introdurrà nuove impostazioni per i “partecipanti alla conversazione”, che permetteranno di porre limiti ai gruppi di persone in grado di replicare a un post sul social network.

Le opzioni disponibili sono quattro: “Global, Group, Panel, Statement“. La prima consente a chiunque di pubblicare una risposta a un tweet dell’utente; la seconda limita questa possibilità alle persone seguite e a quelle menzionate; la terza soltanto alle persone menzionate nel post. Con la quarta opzione, invece, nessuno può rispondere al tweet dell’utente, che in pratica pubblica una dichiarazione senza possibilità di replica.

La novità, che rientra negli sforzi di Twitter per rendere più sano il confronto sulla piattaforma, sarà sperimentata nel corso di questo trimestre.

Ansa.it