Arte, in mostra a Firenze “Noi,neanche dannati” di Elena Mutinelli, a cura di Vittorio Sgarbi

“Noi, neanche dannati”, e’ il titolo della mostra di opere dell’artista lombarda Elena Mutinelli, a cura di Vittorio Sgarbi, allestita negli spazi della galleria d’arte Etra Studio Tommasi, in pieno centro storico a Firenze. La fondatrice della galleria, Francesca Sacchi Tommasi, ospita ancora una volta una personale all’interno di quella che fu la bottega in cui Benvenuto Cellini fuse il bronzo per dar vita al suo celebre Perseo con la testa di Medusa, ora sotto alla Loggia dei Lanzi in piazza della Signoria. Nata dal sodalizio tra l’artista Mutinelli e la fondatrice della galleria, l’esposizione propone una settantina di sculture, alcune recentissime, altre inedite, che testimoniano la fragilita’ della figura umana con il rimpianto di un umanesimo perduto. In particolare, la scultura piu’ recente, del 2019, dal titolo Al guerriero non piace il dettaglio’, potrebbe essere il vicino di casa, la persona che incrociamo in viaggio e non rivedremo mai più. “Credo che una componente del carattere della Mutinelli, che va riconosciuto, sia l’ostinazione, la tenacia, la convinzione che quello che ha fatto e’ giusto – ha commentato il critico d’arte Vittorio Sgarbi presentando “Noi, neanche dannati” – non c’e’ dubbio nella determinazione di una donna che ha scelto di fare lo scultore e l’ha fatto mettendo le mani nella terra che poi diventa cotta, che mette le mani nel marmo. Queste immagini sono potentemente moderne, sono fortemente femminili, ma sono fatte con l’impegno e il mestiere di un maestro della storia che e’ nella storia”. La mostra proseguira’ fino al 31 gennaio 2020 ed e’ ad ingresso libero.