Le ultimissime. Intesa Sanpaolo, finanziati 62 progetti economia circolare per 760 milioni

Intesa Sanpaolo ha già finanziato 62 progetti di economia circolare per 760 milioni a valere su un plafond da 5 miliardi. Lo comunica la banca stessa dopo la nuova operazione internazionale su questo fronte: l’istituto concederà a GreenCycle – società attiva nella gestione dei rifiuti e delle materie riciclabili che fa capo al gruppo tedesco Schwarz – un finanziamento finalizzato al raggiungimento dei target collegati, in particolare, alle strategie della capogruppo in termini di miglioramento del riciclo delle materie plastiche. L’operazione è stata conclusa dalla Divisione Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo – attraverso la sede di Francoforte – con il supporto del Team circular economy di Intesa Sanpaolo Innovation Center a valere sul plafond lanciato per il periodo 2018-2021 con l’impegno di sostenere progetti innovativi e trasformativi per le Pmi e le grandi aziende ispirati ai principi dell’economia circolare. I progetti destinatari di finanziamenti di Intesa Sanpaolo per l’economia circolare devono soddisfare una serie di criteri che includono l’estensione della durata di vita dei prodotti, le energie rinnovabili, l’ottimizzazione delle risorse, i prodotti riciclabili e le tecnologie che abilitano e favoriscono questo modello economico.

Oltre 22 mila litri di gasolio di scarsa qualità è stato sequestrato da militari del Nucleo di Polizia economico e finanziaria della Guardia di finanza di Catania. Quattro persone, intente a effettuare il travaso di gasolio agricolo di provenienza illecita su un autoarticolato frigorifero contenente 21 serbatoi cubici della capacità di mille litri ciascuno, sono stati arrestati per sottrazione di pagamento delle accise. Il gasolio destinato per l’impiego in agricoltura e quindi assoggettato ad un’imposta inferiore rispetto a quella su analogo prodotto destinato all’autotrazione, era in realtà pronto per essere impiegato per l’alimentazione di autocarri destinati al trasporto merci da parte di un imprenditore acese titolare di una ditta di trasporti con mezzi pesanti, il quale, in tal modo, si sarebbe garantito un illecito risparmio sull’acquisto del carburante utilizzato per la propria attività. Sequestrate anche due autocisterne e l’autoarticolato frigorifero contenente i 21 serbatoi cubici. Nella stessa autorimessa, i militari individuavano una ulteriore autocisterna contenente 7.500 litri di gasolio autotrazione ritenuto di provenienza illecita in quanto il proprietario non è stato in grado di esibire documentazione legittimante la provenienza e la detenzione dello stesso. L’area utilizzata per l’illecito travaso del carburante, un’autorimessa adibita al parcheggio di mezzi pesanti, risultava priva di sistemi e dotazioni antincendio e assolutamente non a norma con le prescrizioni di legge relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Un grande anticiclone ha deciso di svernare sul nostro Paese e ormai dall’inizio dell’anno staziona su tutte le regioni, garantendo un tempo decisamente stabile. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che nel corso del weekend la presenza dell’alta pressione si farà ancora più forte. Sabato il tempo sarà stabile, soleggiato sui rilievi, al Centro e su gran parte del Sud. Molte nubi interesseranno il Molise, la Puglia e la Basilicata, anche con qualche occasionale debole piogge. Al Nord invece sarà la nebbia a dominare il cielo della Pianura Padana e qualora si dovesse sollevare le nubi basse e un cielo coperto prenderebbero il suo posto. Poche novità anche per domenica, la nebbia si farà via via più persistente e fitta sulla Pianura Padana, avvolta da una cappa di smog avvelenato. Sole prevalente salvo qualche annuvolamento temporaneo sul resto delle regioni. Le temperature saliranno sopra la media del periodo e prevede valori massimi fino a 13-15°C al Centro-Sud ove sarà più soleggiato, fino a 10-11°C sulle Alpi e valori decisamente più bassi e piuttosto freddi nelle zone dove la nebbia sarà più presente. Tempo pressoché stabile anche nella prossima settimana, a parte qualche pioggia sulla Sicilia e sulla Calabria.