Msc Crociere, lancia nuova campagna “Il mare oltre”

Msc Crociere ha lanciato oggi la nuova campagna ‘Il mare oltre’, che ha al centro anche l’impegno della compagnia sul fronte della sostenibilità e del rispetto del mare e dell’ambiente. Lo spot, accompagnato da una colonna sonora firmata dal compositore Ennio Morricone, punta sul rapporto ancestrale che l’uomo ha con il mare, da millenni è la via per andare alla scoperta di nuovi mondi. “Il mare oltre è molto più che il nome della nuova campagna brand di MSC. Il mare oltre celebra tutte le caratteristiche del mare, che non è solo l’elemento su cui viaggia la nave per raggiungere nuove terre e nuovi luoghi, ma è anche un percorso che accende il senso della scoperta e arricchisce il bagaglio delle nostre esperienze. Ed è proprio per questo che MSC Crociere ha sempre dedicato un’attenzione particolare al mare, dotandosi di una delle flotte più moderne e performanti dal punto di vista ambientale”, ha spiegato Leonardo Massa, a capo delle attività del gruppo in Italia. La compagnia di crociere ha in corso da anni un programma di investimenti e tecnologie avanzate per ridurre al minimo l’impatto ambientale della propria flotta e con il 2020 “è diventata la prima grande compagnia crocieristica ad essere completamente carbon neutral, andando a compensare tutte le emissioni di anidride carbonica (CO2) prodotte dalla sua flotta attraverso progetti di alta qualità basati sull’utilizzo dei Blue Carbon Credits e sviluppati secondo i più alti standard internazionali”. “Il nostro impegno a lungo termine ci permetterà di raggiungere come obiettivo finale in futiro zero emissioni”, ha aggiunto