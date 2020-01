AB InBev con BayWa r.e per birra ‘green’

I due gruppi hanno siglato un accordo

AB InBev, leader mondiale nella produzione di birra, ha siglato un accordo con BayWa r.e. per l’acquisto di energia verde al 100%, che verrà utilizzata per coprire il fabbisogno delle attività di produzione dei birrifici in Italia e in Europa. Lo annuncia la stessa AB InBev in una nota, sottolineando che si tratta dell’accordo “più rilevante in termini di energia solare nella storia europea, coinvolge due parchi solari e 14 birrifici”. E “anche l’Italia beneficerà di questo accordo: tutti i prodotti acquistati da AB InBev Italia, infatti, proverranno da birrerie certificate”.

BayWa r.e. finanzierà e si occuperà di sviluppare due nuovi stabilimenti fotovoltaici in Spagna, uno dei quali si chiamerà Budweiser Solar Farm e fornirà ogni anno 250 gigawattora di energia rinnovabile ai birrifici di AB InBev, viene spiegato.

ansa.it