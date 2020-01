Terroni caput mundi / La moglie di Nocerino contro Ibra

E Striscia la Notizia prende in giro Barbara d’Urso

VI RICORDATE DI NOCERINO? TORNA Di ATTUALITÀ PERCHÈ…

(di Cesare Lanza per il Quotidiano del Sud) Antonio Nocerino (Napoli, 9 aprile 1985), un importante giocatore del Milan, centrocampista molto grintoso, è stato anche vicecampione d’Europa con la Nazionale nel 2012.Ha girato tanti club in mezzo mondo: nell’ordine Avellino, Genoa, Crotone, Catanzaro, Messina, perfino una stagione nella Juventus con 32 partite, poi tre annin el Palermo con sei gol e il botto nel Milan: tre anni, dodici gol. E ancora West Ham United, Torino, Parma, di nuovo il Milan, Orlando City e Benevento. Tredici cambi di casacca! …

LA MOGLIE FEDERICA FURIOSA REPLICA A UNA BATTUTA DI IBRA

Antonio ha una moglie molto energica, combattiva, polemica: Federica Consolente. La signora Nocerino non ha gradito la battuta fatta da Zlatan Ibrahimovich, in conferenza stampa dopo il suo ritorno al Milan, nei confronti del marito. Questa è stata la sua reazione: «Gli hai fatto solo 3 assist, bellooooooo!» (con il dito medio alzato). Fatto sta che Ibrahimovic è diventato famoso nel mondo anche per i suoi innumerevoli assist ai compagni. Il campione svedese sa far rendere al meglio anche chi gioca con lui. Ad esempio, Nocerino. Nella stagione 2011/2012, l’ex rossonero ha segnato ben 10 gol in campionato, alcuni dei quali arrivati grazie ai suggerimenti di Ibra. «Ti sei trovato molto bene con Nocerino?» gli è stato chiesto in conferenza stampa. La risposta alla Zlatan: «Veramente è lui che si è trovato bene con me, lui non mi ha fatto nemmeno un assist». Da qui la risata generale per una battuta delle sue. Non tutti però hanno apprezzato. Federica Consolente, moglie di Antonio, ha infatti postato su Instagram una story in cui attacca Ibrahimovic senza mezzi termini, mostrando anche il dito medio e rispondendo stizzita. Di certo non ha senso dell’umorismo e forse è anche permalosa… ma guai a chile tocca il marito.

QUEL PRECEDENTE VELENOSO CONTRO SELVAGGIA LUCARELLI

Già nel novembre 2012, Federica era stata protagonista di un aspro (eufemismo!) scambio di insulti con la giornalista Selvaggia Lucarelli. «Vecchia vacca e poco di buono», «Ah bella, vecchia a chi?». Queste le gentili battute scambiate tra la moglie di Nocerino e Selvaggia. Quella volta la bella Federica non aveva mandato giù gli apprezzamenti rivolti al marito dalla blogger, che sul suo profilo Twitter, oltre a commentare la puntata di X Factor, aveva aggiunto un cinguettio sul calciatore rossonero: «C’è Nocerino seduto una fila davanti a me:ora gli lascio un pizzino con le coordinate del mio citofono». Apriti cielo. Venuta a conoscenza del commento, una volta finita la diretta del programma, la moglie del centrocampista ha dato in escandescenze, cominciando a girare per lo studio in cerca della conduttrice di “Celebrity Now”. Al suo seguito il povero Nocerino, che si è beccato un bel “deficiente”, in pubblico, mentre pregava la consorte di calmarsi e lasciar perdere. Lasciar perdere? Ma neanche per sogno.



«SEI SOLO UNA VECCHIA VACCA!» «AH BELLA, A CHI DICI VECCHIA?»

Il giorno seguente, infatti,ancora in preda alla gelosia, la signora Nocerino si è rivolta a Selvaggia attraverso un social network: «Penso che sia solo una vecchia vacca», aggiungendo che non voleva dare importanza all’accaduto, per non dare continuità ad una discussione con una persona che reputa una poco di buono. La replica della Lucarelli è stata immediata: «Dite alla signora Nocerino, che mi cercava una volta finito “X Factor” e che mi ha dedicato questo simpatico post,che la storia del citofono è un tormentone ludico, e poi “vecchia vacca”? Ah bella, vecchia a chi?». Insomma, le due se le sono dette di santa ragione, mentre al bell’Antonio non è rimasto altro che far buon viso a cattivo gioco dinanzi alle intemperanze delle moglie, a cui ha fatto seguito anche l’invito del Cavalier Berlusconi a tagliarsi la barba. Nocerino seguirà il consiglio? Una cosa è certa, se anche da rasato dovessero continuare i complimenti (non solo) della fascinosa giornalista, meglio che l’idillio resti riservato. Federica non le manda a dire, diventa una tigre…

“STRISCIA” BECCA BARBARA PERCHÉ NON SA L’INGLESE

Per prendere in giro chi ascolta parole in lingue straniere, come l’inglese, senza conoscerne il significato, “Striscia la Notizia” ha messo nel mirino Barbara D’Urso (Napoli, 7 maggio 1957). Nel video pubblicato sul profilo Instagram della celebre trasmissione di Canale 5 si ironizza sulla reazione della conduttrice che ignora il significato della parola “cosplay” di cui parla con un’ospite in studio. Si tratta di «una espressione formata dalla fusione delle parole inglesi”costume” (costume) e “play” (gioco o interpretazione) che indica la pratica di indossare un costume che rappresenti un personaggio riconoscibile in un determinato ambito e interpretarne il modo di agire». L’espressione della D’Urso diventa così emblematica di chi si trova in difficoltà di fronte a termini ignoti.