Finlogic, firmato accordo vincolante per 51% di Socialware

Finlogic, attiva nel settore dell’Information Technology ha firmato un accordo per l’acquisizione del 51% di Socialware Italy srl, società di consulenza attiva nel settore del web marketing e social media marketing. Il closing è previsto entro il 31 gennaio 2020 ed è subordinato agli adempimenti ed al rilascio di garanzie comunemente adottate dalla prassi per operazioni similari. Il prezzo di acquisto, pari a Euro 150 mila, verrà erogato per Euro 120 mila al closing e la restante parte, in un earn-out di Euro 30 mila, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio della Socialware chiuso al 31/12/2020 a condizione che sia rispettato un determinato target dell’EBITDA. Nella governance di Socialware Italy resterà coinvolto il socio venditore Francesco Antonacci che continuerà a svolgere le stesse mansioni nell’ottica di continuità con le politiche economiche e di business portate avanti dalla società. Dino Natale, Amministratore Delegato di Finlogic: “Siamo molto entusiasti per questa acquisizione che ci consentirà di inglobare nuovi servizi di marketing utili a valorizzare il gruppo Finlogic, incrementare l’attività di leads generation e quindi, di conseguenza, generare ricavi tramite nuova clientela, nonché permettere di vendere questi servizi ai nostri stessi clienti”. Francesco Antonacci, founder della Socialware: “entrare nel Gruppo Finlogic è una grande opportunità di sviluppo per Socialware e sono sicuro che la nostra attività potrà dare un supporto importante alla crescita di tutto il Gruppo. Siamo in un momento storico in cui il digitale non è più un’opportunità ma una necessità: ritengo che anche per Finlogic sia la scelta giusta”.