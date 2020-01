Terroni caput mundi / Gerardina Trovato senza Sanremo è furibonda

La cantante confessa i suoi guai fisici e le preoccupazioni ma è pronta al riscatto

GERARDINA TROVATO SI SFOGA ESCLUSA AL FESTIVAL DI S.REMO

(di Cesare Lanza per Il Quotidiano del Sud) In una lunga intervista rilasciata a ‘Il Messaggero’, Gerardina Trovato (Catania, 27 maggio 1967) ha dichiarato di essere stata esclusa dal Festival di Sanremo 2020. Aveva presentato ben 24 canzoni, tutti i brani scritti negli ultimi anni, ma nessuna ha soddisfatto la commissione. La cantante lotta contro problemi economici e riponeva tanta speranza nella kermesse canora. Ci sono rimasta male, anche perché era stata la Rai a cercarmi. Da lì sarebbe ripartita la mia carriera. Il problema è che sono sola, senza una casa discografica. E non ho soldi nemmeno per registrare le mie canzoni”. Ritiene plausibile che aver ammesso davanti agli addetti ai lavori di avere problemi economici,possa averli spaventati:”Avevo chiesto certezze sulla mia eventuale partecipazione per rivolgermi alle case discografiche e cercare un supporto economico. Forse ho fatto male a parlare della mia situazione, che è critica: li ho spaventati. Mi hanno fatto sapere che ero stata esclusa con un messaggio: Ci dispiace”.

SOLO AMAREZZE E SFORTUNA NEGLI ULTIMI DRAMMATICI ANNI

Purtroppo, la vita ha riservato amarezze, negli ultimi tempi, a Gerardina Trovato. Negli ultimi anni, l’artista ha dovuto fare i conti con gravi problemi di salute: “Ho avuto una nevrosi ossessiva depressiva, ho perso chili e capelli e ho riportato danni fisici, compresa una citolisi epatica. Sono stata per diverso tempo paralizzata nel mio letto”. Anche oggi non ha ancora trovato il giusto equilibrio: “Non sono serena. Prendo sonniferi. E la notte mi sveglio come se qualcuno mi stesse soffocando”.

DOPO LA MORTE DEL PADRE IN LITE ANCHE CON LA MAMMA

Nel 2006, quando Gerardina ha perso suo padre, la madre le avrebbe consegnato 50 mila euro come eredità. Una cifra che secondo l’artista, non rispecchierebbe ciò che le spettava davvero. A causa del periodo di crisi lavorativa, la Trovato ha dovuto fare affidamento solo su quei soldi che dopo qualche anno sono finiti. Così, ha provato a chiedere aiuto a sua madre, trovando una porta chiusa: “Non vuole aiutarmi, perché dice che ho bruciato tutto in droga e altri vizi”. Un’accusa che la cantante respinge come non veritiera. Quindi ha aggiunto: “Mia madre mi ha denunciato, ora in questa storiaccia sono entrati anche i servizi sociali. L’intera famiglia è contro di me. Pur di non aiutarmi economicamente, vogliono farmi interdire”.

AIUTATA DA CATERINA CASELLI E DA CARITAS, MA NON BASTA

Gerardina Trovato – abbiamo letto in un articolo di Daniela Seclì – è stata costretta a vendere l’appartamento di Roma. È tornata in Sicilia dove vive in affitto. In principio è stata aiutata da Caterina Caselli: “Mi ha dato i soldi per pagare l’affitto di casa, altrimenti sarei finita per strada. Adesso sono finiti anche quelli”. Quindi ha spiegato che “i debiti si accumulano” e l’aiuto della Caritas non basterebbe: “La Caritas mi dà 80 euro al mese:

troppo pochi per mangiare, pagare l’affitto e affrontare le varie spese”. Tuttavia, la cantante è pronta a farsi forza e a guardare al futuro. Non intende nascondersi.Vuole parlare apertamente dei suoi problemi e fare ascoltare la sua musica: “Ho bisogno di soldi per arrangiarle e registrarle. Da quando mi sono disintossicata, buttando i calmanti e le pillole, ho riscoperto la mia creatività. I nuovi brani raccontano tutto quello che ho passato, parlano di come mi sento oggi. E voglio che chi è stato cattivo con me paghi per le umiliazioni che ho dovuto sopportare e per i danni psicologici che mi ha procurato.

ELISABETTA, UN BIKINI DA URLO FLAVIO LITIGA CON GLI HATERS

Elisabetta Gregoraci (Soverato, 8 febbraio 1980) toglie il fiato con un bikini perfetto, mentre Flavio Briatore, suo ex marito. si infuria per il figlio Nathan. Elisabetta ha conquistato Instagram con un bikini mozzafiato a Dubai, e intanto Flavio Briatore si infuria con chi critica il figlio Nathan Falco. Gli ex coniugi hanno deciso di trascorrere il Natale insieme,ma si sono separati per Capodanno. L’imprenditore è volato a Malindi, in Kenya, per trascorrere qualche giorno di relax con gli amici di sempre nel suo resort, portando con sé il figlio.

BEAUTIFUL DAY PER GREGORACI SOCIAL VELENOSI PER BRIATORE

La showgirl calabrese invece è rimasta negli Emirati Arabi dove ha festeggiato con Barbara D’Urso e Jonathan Kashanian l’arrivo di un nuovo anno. Per celebrare l’inizio del 2020, si è regalata uno scatto in bikini che è stato particolarmente apprezzato. “Beautiful day”, ha scritto Elisabetta, pubblicando un’immagine in cui sorride in spiaggia e sfoggia un fisico scultoreo. I follower hanno molto apprezzato e si sono complimentati con lei. E se la Gregoraci sorride a Dubai, Briatore a Malindi sta facendo i conti con gli haters che continuano a criticare il figlio Nathan Falco. L’imprenditore infatti ha condiviso un’immagine del figlio con la sua tata, ma lo scatto non è stato apprezzato da tutti. “Ma metterlo un po’ a dieta no?”, ha scritto una utente accanto alla foto in cui Nathan sorride. La frase ha fatto infuriare Flavio che ha risposto alla donna: “Tu dovresti rifarti la faccia visto la tua foto, cretina!”, ha replicato l’imprenditore.