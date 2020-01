Flight Simulator, un video innevato per lo spettacolare simulatore di volo

Un nuovo sguardo al simulatore di Asobo Studio, che arriverà su PC e Xbox Game Pass nei prossimi mesi

Tra le produzioni in arrivo nel 2020 c’è anche un gradito ritorno per gli amanti dei simulatori di volo: si tratta di Microsoft Flight Simulator, nuova versione dello storico videogioco della casa di Redmond che, per l’occasione, è stato affidato ai ragazzi di Asobo Studio, team salito agli onori della cronaca dopo l’ottimo lavoro svolto con A Plague Tale: Innocence.



Dopo avervi mostrato lo splendore delle città italiane viste dall’alto mentre si utilizza il simulatore di volo, Microsoft e Asobo ci deliziano ancora con un nuovo video che, questa volta, mostra cosa succede a pilotare un velivolo su uno scenario innevato. Il risultato è spettacolare e conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, come il nuovo simulatore di Microsoft abbia tutte le carte in regola per offrire un’esperienza di gioco realistica e accattivante, grazie al livello di dettaglio e all’accuratezza fornita dal cloud computing.



L’uscita di Flight Simulator è prevista in esclusiva su PC (ma sarà gratuito per i possessori di un abbonamento a Xbox Game Pass) entro la fine dell’anno.



Tgcom24