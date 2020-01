Avvio negativo la Borsa di Milano: a Piazza Affari il primo indice Ftse Mib segna una perdita dello 0,55%, l’Ftse It All-Share un calo dello 0,50%. Mercati azionari del Vecchio Continente tutti negativi in avvio: Londra ha aperto in ribasso dello 0,5%, Francoforte dell’1% e Parigi dello 0,7%.