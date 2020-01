App e diario digitale per i non vedenti

Al via la sperimentazione nell’ospedale di Shaanxi in Cina

L’ospedale cinese di Shaanxi ha sviluppato una serie di dispositivi digitali per aiutare i pazienti non vedenti ad assumere le proprie medicine e a seguire le prescrizioni dei medici.

Si tratta di una stampante braille portatile che viene utilizzate per stampare le etichette e attaccarle sui farmaci così da permettere alle persone con disabilità visive di leggere le prescrizioni; un diario digitale che emette un segnale acustico per ricordare ai pazienti quando assumere le medicine e infine un’app che offre una serie di servizi in più come richieste di esami approfonditi e aiuta i familiari a monitorare le cure dei propri cari.

L’ospedale cinese sta sviluppando anche un dispositivo indossabile, come uno smartwatch, capace di connettersi alla app. Secondo Guo Zhenjun, farmacista clinico presso la struttura, la sola stampante braille portatile ha già aiutato oltre 300 pazienti ipovedenti.

Ansa