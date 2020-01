Terroni caput mundi / L’anno si chiude con il triangolo di Cellino

Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power, tra feste natalizie e gaffes

LOREDANA LECCISO A CELLINO NATALE CON AL BANO E I FIGLI

(di Cesare Lanza per Il Quotidiano del Sud) Ci sono personaggi che quasi ogni giorno fanno parlare di sé: ad esempio Loredana Lecciso. L’ultima notizia arriva da Cellino, quartier generale di Al Bano. Loredana, in forma splendente anche durante le festività natalizie, ha acceso ancora una volta il gossip. Il suo Capodanno l’ha trascorso a Cellino insieme alle sue sorelle. Il cantante pugliese, invece, è stato super ospite a Potenza per il Capodanno di Rai1. Dove Romina Power a sua volta è stata protagonista, però di una incredibile gaffe: gelata dal freddo si è rivolta ad Amadeus, conduttore della serata, dicendogli: «Ma l’anno prossimo non sarebbe meglio organizzare questa festa alle Maldive?» (silenzio indignato del pubblico in piazza a Potenza).

ROMINA CON AL BANO A POTENZA CADE IN UNA GAFFE INCREDIBILE

Ancora una volta, invece, la foto della Lecciso su Instagram testimonia che i rapporti con Al Bano sono ottimi. Sembra, addirittura, che qualcuno la chiami “regina di Cellino” perché frequenta sempre di più le Tenute Carrisi. «C’è stima e sintonia tra loro. Una vera armonia ed un equilibrio invidiabile», ha svelato un fonte anonima. Ed infatti anche questo Natale l’hanno trascorso insieme con i loro figli (Jasmine e Bido). Soltanto qualche settimana fa Al Bano in un’intervista a “Nuovo”aveva detto di voler trascorrere un Natale di pace sperando in una stretta di mano tra la sua ex moglie Romina e Loredana. E la Lecciso, a“Live non è la d’Urso” aveva lanciato un appello alla Power: «Non avrei alcun problema ad incontrarla per un caffè». Parole fortissime, che hanno riacceso i riflettori sul “triangolo” di Cellino. Ma l’appello è rimasto inascoltato. Per ora nessuna risposta da Romina. Così l’eterna rivale Loredana ha reso pubblico i lsuo Natale con Al Bano, con la foto su Instagram. E ha fatto il pieno di like. La showgirl ha avuto una relazione lunga quasi venti anni con il cantante: ha trascorso le feste di Natale a Cellino per la seconda volta, anche lo scorso anno era stata nel quartier generale di Al Bano. Quindi, la foto pubblicata dalla Lecciso non lascia spazio a doppie interpretazioni: il cantante ha passato le feste con lei, senza Romina. L’ex moglie di Al Bano sui social ha pubblicato un selfie con l’albero di Natale alle spalle. Occhiali rossi e maglione rosso d’ordinanza, ma senza il Leone di Cellino. Mistero sulla location della foto.

DILETTA LEOTTA SEXY A MIAMI FA IMPAZZIRE I FAN DI NAPOLI

Anche Diletta Leotta (Catania, 16 agosto 1991) riesce a far parlare ogni giorno di sé. Il campionato di calcio è fermo, la bellissima conduttrice di DAZN è sempre protagonista: attualmente è in vacanza a Miami e da lì ha brindato al nuovo anno. Una delle sue ultime immagini pubblicate sul suo profilo Instagram ha letteralmente fatto girare la testa ai suoi tantissimi follower. La Leotta ha mostrato il suo look per la sera di Capodanno, la sua immagine (in evidenza il seno e il lato B) ha raccolto migliaia di like e centinaia di commenti. Come al solito tantissimi apprezzamenti sono arrivati anche dai tifosi del Napoli che ormai l’hanno eletta come conduttrice sportiva più affascinante in Italia. Durante le sue recenti visite al San Paolo la conduttrice di DAZN ha ricevuto tantissimo affetto dai tifosi azzurri. Sui social tantissimi commenti: «Nel 2020 ti aspettiamo al più presto a Napoli», «Ti aspettiamo al San Paolo per brindare al nuovo anno.Fantastica e simpaticissima. Sei la migliore».

ANNA MUNAFÒ SI È SPOSATA STOP AGLI AMORI SFORTUNATI

La terza terrona di oggi, Anna Munafò, è meno famosa di Loredana e Diletta, ma anche lei è stata protagonista delle cronache di fine anno. Anna è nata il 4 aprile del 1986 e vive a Milazzo con i suoi genitori. Nel 2005, a 19 anni, ha partecipato al concorso di Miss Italia classificandosi al secondo posto e vincendo la fascia di Miss Miluna. La sua sfortuna in amore è stata spazzata via dai botti di fine anno e da quella lunga cavalcata lungo la navata della Chiesa che ha fatto da location al suo sì. Perché l’ex tronista di“Uomini e donne”siè sposata, con Giuseppe Saporita (di cui si conosce per ora solo il nome) lasciando tutti a bocca aperta in questo finale del 2019.Ad annunciarlo è stata lei stessa su Instagram, pubblicando una sua foto in abito da sposa al fianco del suo amato e promesso sposo al grido di “Buon principio a noi” con tanto di cuoricino. Nessuno si aspettava questo colpo di scena, non solo perché la bella siciliana è ormai quasi caduta nel dimenticatoio da parte dei fan del programma: soprattutto perché lei stessa ha rinunciato al mondo dei riflettori,per dedicarsi all’attività di famiglia nel mobilificio dei Munafò. I fan continuano a seguirla, almeno i fedelissimi, e oggi festeggiano insieme a lei. Per Anna Munafò non sono state sempre rose e fiori e chi ha seguito Uomini e donne lo sa bene. La miss siciliana ha sofferto per la morte prematura della sorella in seguito ad un incidente stradale e aveva ritrovato il sorriso proprio a “Uomini e donne al fianco di Emanuele Trimarchi” diventato poi il suo partner. Ma con lui le cose sono durate solo qualche mese e la tronista si è ritrovata poi subito single salvo poi annunciare, nel 2017, di essere felicemente fidanzata con il personal trainer Matteo Milioti con il quale avrebbe dovuto sposarsi nel maggio del 2019.Ma anche questa storia era finita maluccio.