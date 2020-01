Pesano ipotesi su concessioni autostradali, pesante anche Astm

Giornata molto negativa in Piazza Affari per Atlantia: il titolo, debole dall’avvio della seduta, ha chiuso in calo del 3,03% a 20,16 euro tra forti scambi. Sulla holding di controllo di Autostrade per l’Italia, che in Borsa a Milano si trova vicino ai minimi recenti di inizio dicembre, pesano soprattutto le ipotesi di revisione delle concessioni autostradali.

In ribasso del 2,3% Astm, la società autostradale del gruppo Gavio.

Ansa