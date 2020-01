Sanità, accordo R.Lombardia-Irccs, 2 mln per ricerca e sviluppo

Due milioni di euro per finanziare ricerca, sviluppo e trasferimento di terapie geniche e cellulari per le aree emato-oncologica, cardiovascolare e trapiantologica, neurologica e neurochirurgica e infettivologica. E’ quanto prevede l’accordo tra Regione Lombardia e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) approvato dalla Giunta regionale su proposta del presidente Attilio Fontana, di concerto con il vicepresidente Fabrizio Sala e l’assessore al Welfare Giulio Gallera. L’intesa si avvale dei fondi del Programma Operativo Regionale (POR) – FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 2014-2020. In particolare, l’accordo prevede il sostegno di attivita’ in quattro aree specifiche: emato-oncologica, con l’individuazione di nuovi farmaci; cardiovascolare e trapiantologica, con utilizzo di stampa in 3D e dispositivi medicali e diagnostici; neurologica e neurochirurgica, con riferimento a sistemi evoluti di diagnostica per immagini e intelligenza artificiale; Infettivologica: nuovi farmaci e individuazione dei dispositivi medicali e sistemi di monitoraggio e analisi sugli effetti e la prevenzione dell’antibiotico resistenza. Gli IRCCS partecipano con eventuale cofinanziamento al 50% nel caso di progetti che rientrano nell’ambito di applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014 che all’art. 25 prevede la compartecipazione a attivita’ di ricerca e sviluppo: ricerca fondamentale, industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilita’. Nello specifico, gli istituti sosterranno autonomamente i costi di progetto, rappresentati da personale, attrezzature e altre voci di costo pertinenti.

“Questo accordo – ha sottolineato il presidente Attilio Fontana – indica la strada che vogliamo continuare a percorrere per consolidare e incrementare il ruolo guida che la Lombardia ha a livello nazionale per la qualita’ delle cure, l’efficacia del nostro sistema sanitario e la capacita’ di investire in ricerca per assicurare ai cittadini le migliori terapie. E’ un nuovo decisivo passo avanti che si inserisce in un quadro di grandi investimenti nel comparto, come testimonia il recente innovativo accordo con il Governo grazie al quale abbiamo garantito l’incremento delle risorse per la sanita’ che nel 2020 saranno pari a 19.867,3 milioni di euro, con ulteriori 200 milioni in piu’ per il programma pluriennale di ristrutturazione di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico”. “Sosteniamo il lavoro di ricerca e di trasferimento tecnologico degli Irccs pubblici – ha evidenziato il vicepresidente Sala – per una collaborazione in tema di innovazione con progetti mirati a sviluppare nuove terapie e nuovi farmaci. Gli Irccs condividono con Regione Lombardia il comune interesse di sperimentare anche nuovi dispositivi medicali in grado di diagnosticare e in taluni casi prevenire l’insorgere di nuove malattie”. Per l’assessore al welfare Giulio Gallera questo accordo è la conferma della grande attenzione della regione “verso l’innovazione applicata al sistema sanitario. L’obiettivo continua a essere quello di rendere ancor piu’ elevato il livello d’eccellenza della nostra sanita’. La Lombardia, anche grazie a questo tipo di azioni, si conferma modello efficiente ed efficace anche a livello internazionale, un punto di riferimento al quale i cittadini si rivolgono con fiducia”