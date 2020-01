Commercialisti, software su disciplina

Nel 2020 test strumento per gestione procedimenti Ordini locali

“In dirittura d’arrivo il nuovo software realizzato dal Consiglio nazionale dei commercialisti per la gestione dei procedimenti disciplinari da parte dei Consigli e Collegi di disciplina degli Ordini locali della categoria: partirà, infatti, nel 2020 la fase finale di test presso alcuni Ordini territoriali, che potranno così sperimentare le molteplici funzionalità dell’applicativo”.

E’ quanto rende noto sul suo sito lo stesso Ordine professionale presieduto da Massimo Miani, specificando che lo strumento informatico, “che sarà messo a disposizione gratuitamente, fornirà un ausilio agli organi disciplinari per il corretto espletamento delle incombenze relative alle diverse fasi del procedimento disciplinare”.

Con questa iniziativa, ha spiegato Miani, “il Consiglio nazionale intende agevolare i Consigli e Collegi di disciplina operanti su tutto il territorio nazionale nella corretta gestione dei procedimenti, confermando il suo impegno su un tema per noi decisivo, come quello della deontologia“.

Il software, ha voluto sottolineare il vicepresidente e consigliere nazionale delegato alla Deontologia Giorgio Luchetta, “è il risultato di un lavoro meditato e approfondito portato avanti da un apposito gruppo di lavoro di colleghi che, nel corso del 2019, si è dedicato con serietà e dedizione al progetto condividendo le finalità di ausilio che, sin dall’inizio, lo hanno ispirato.

L’auspicio è quello di aver fornito uno strumento realmente in grado di agevolare la complessa e delicata attività degli organi disciplinari. Proprio con questi siamo ora pronti a testarlo, per raccogliere le eventuali indicazioni da chi opera sul campo”, si legge, in conclusione.

Ansa.it