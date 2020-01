Editoria, online il nuovo numero di Raspelli Magazine

Da oggi è online il settimo numero della nuova pubblicazione gratuita mensile Raspelli Magazine: le eccellenze eno-gastronomiche del Belpaese, raccontate in 66 pagine dal giornalista Edoardo Raspelli, il “cronista della gastronomia”, da cui la testata prende nome. Ristoranti e attività ricettive, storie di cuochi, eventi enogastronomici, trovano spazio nelle pagine del Raspelli Magazine.Il tutto è nato tra il milanese Edoardo Raspelli e la ABCDesign99 di Stefano Piavani, nell’ufficio di Romano di Lombardia (Bergamo). In questo numero, l’editoriale di Edoardo Raspelli è dedicato alle pubblicazioini che escono come un rito a fine anno: il titolo è indicativo: “Guide o sguide?!” .

Poi c’è il racconto della prova diretta fatta da Raspelli in tre ristoranti , con le foto fatte dallo stesso critico ai piatti da lui assaggiati come sempre da “inatteso cliente qualunque pagante”: il Bar à Fromage del Grand Hôtel Bellevue di Cogne (Aosta), Manuela (ad Isola Sant’Antonio,Alessandria), Fourghetti da Bruno Barbieri (Bologna). Grandi fotografie anche per gli alberghi testati e raccontati.In questo settimo numero: Eurossola (a Domodossola,VB), il Borgo Nuovo(a Milano), il Parco (a Castelvetro Piacentino).

Poi si annunciano o si raccontano gli eventi cui Edoardo Raspelli ha partecipato in queste ultime settimane:

-MILANO On line experience. I risultati dell’asta di 35″experience”,incontri con personaggi noti per beneficenza a reparti ospedalieri di oncologia pediatrica a Pavia ed a Taranto.

-VENARIA REALE (Torino). Il gusto del design” tra gastronomia ed arredi d’interni.

-MILLESIMO (Savona). Le golosità della Val Bormida al Royal Ristobar.

-INZAGO (Milano). “Indovina il peso del bue”con Sergio Motta.

-LIVORNO. Chiacchierata al Lions Club Livorno Ost.

In questo settimo numero di Raspelli Magazine c’è come in precedenza la rubrica “Edoardo Raspelli in copertina” con alcuni degli articoli che parlano del cronista della gastronomia (La Stampa, Libero,Gambero Rosso… ) e quella “A Tavola con Raspelli”: in questo settimo numero la giornalista Sara Colonna.

Aanche in questo numero, del magazine, ha un occhio particolare alla leggerezza, con le ricette vegetariane e vegane di Maura Anastasia.