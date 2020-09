Ultime dal mondo degli aeroporti. Dal 2 ottobre riprende collegamento Milano Linate-Pescara

Torna il volo per Milano Linate dall’Aeroporto d’Abruzzo. Dopo la sospensione del collegamento da marzo, a causa del Covid-19, Alitalia riprenderà a operarlo dal prossimo 2 ottobre, sei giorni a settimana, con partenze dallo scalo abruzzese dal lunedì al sabato. Si parte da Pescara alle 7 del mattino, con arrivo a Linate alle 8.05. Il rientro da Milano, tutti i giorni tranne il sabato, è previsto alle 19, con arrivo in Abruzzo alle 20.10.

“È con grande soddisfazione che annunciamo la ripresa d un collegamento strategico per le imprese e per il turismo della nostra regione”, sottolinea il presidente della società di gestione Saga, Enrico Paolini. “In questa fase di riorganizzazione, è fondamentale tornare a volare a pieno regime, così come prima della pandemia, considerando anche che l’Aeroporto d’Abruzzo, rappresenta una piattaforma fondamentale per l’economia dell’intera regione”.