Maria Delfina Gandolfo nominata direttrice generale di FederSalus

E’ stata designata Maria Delfina Gandolfo come direttrice generale dal 1° settembre 2020 dal Consiglio direttivo di FederSalus

Gandolfo ha costruito un’ampia esperienza professionale durante il suo percorso lavorativo acquisendo differenti mansioni istituzionali, tra cui quello di International and Institutional Relations Officer per la Royal Canadian Mounted Police per l’ambasciata Canadese a Roma e di External Relations Officer dell’American Academy in Rome. La neo-direttrice generale a seguito dei suoi studi, ha progredito nel tempo una profonda conoscenza sul campo grazie alla sua esperienza professionale in Canada, luogo dove aveva il compito di predisporre e coordinare l’ufficio stampa dell’ambasciata d’Italia a Ottawa, e negli Stati Uniti, dove ha esercitato all’Università di Yale come Chief of Staff del Provost e Associate Head di Pierson College.