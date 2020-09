Elezioni, Bellanova: in Puglia puntiamo su Scalfarotto

Se voi guardate bene noi abbiamo due candidati in Puglia che stanno dall’altra parte, che sono chi ha già fatto una esperienza e, quindi, il centro destra che noi riteniamo non affidabile. Dall’altro Michele Emiliano che ha dato il peggio che si poteva dare alla Puglia”. Lo ha detto la ministra Teresa Bellanova nel corso di un incontro politico a Foggia.

“Abbiamo – ha aggiunto la ministra – anche il Movimento 5 Stelle che è l’altra faccia di Michele Emiliano perché gioca con il populismo. Il nostro obiettivo, con Ivan Scalfarotto, è di costruire una nuova classe dirigente per questa regione, perché gli altri hanno fatto solo riciclo. Il governo regionale in questi cinque anni ha preso il personale politico che era già decotto nei propri settori di appartenenza. Che non aveva più spazio nei partiti di provenienza e ha dato loro incarichi. Ed in questo modo ha comprato il consenso”.