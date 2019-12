Tim racconta il 5g con Riccardo Muti

Vi mostriamo, in anteprima, il nuovo video racconto di Tim. Andrà in onda stasera, prima del discorso del presidente della Repubblica. Guardatelo: è un splendido piccolo capolavoro frutto della creatività di Luca Josi (nella foto). Il video racconta di un qualcosa che abbiamo sotto gli occhi, presente al centro della capitale, ma che non riusciamo più a vedere. La tecnologia ci dà una mano a riconoscere quello che adesso ci sembra ignoto, lontano da noi e dal nostro vissuto. Protagonista di questo viaggio che racconta le straordinaria potenzialità del 5g è il maestro Riccardo Muti, che racconta la meraviglia della tecnologia, accompagnato dalle note più celebri della Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni.