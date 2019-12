Diesel, la T-shirt vale una casa

Il nome di Renzo Rosso evoca la genialità nel marketing. Il fondatore di Diesel e di altri brand famosissimi nel mondo della moda ha fornito un altro esempio della sua capacità di sorprendere, mettendo sul mercato 143 magliette a un prezzo variabile dai 370 mila euro a 5,5 milioni. Chi ne acquista una compra anche un appartamento a Miami: una campagna pensata dal brand di Rosso per lanciare il Diesel Wynwood Condominium di Miami, un complesso immobiliare di lusso per una zona della città americana amatissima dagli italiani, e circondata dal verde. Andrea Rosso, che guida le licenze del brand familiare, sottolinea: «Abbiamo iniziato facendo coperte, poi divani e lampade, poi cucine. Nel tempo Diesel è diventato un lifestyle. Il passo successivo è stato l’arredo di interi spazi, e ora di immobili. Un settore complicato, soprattutto con i nostri standard, ma ne vale la pena».

Dopo l’esperienza nel mondo home decor con la collezione Diesel Living iniziata con gli assortimenti di tessuti per la casa e continuata con collaborazioni con vari partner come Moroso, Foscarini e Scavolini ora, grazie a una partnership con il gruppo immobiliare Bel-Invest, realtà immobiliare internazionale con uffici a Miami, Berlino, Barcellona e Vicenza nata dall’iniziativa dell’imprenditore italo-tedesco Maximilian Beltrame, Diesel presenta il progetto del suo primo edificio residenziale, situato a Wynwood, ex quartiere di capannoni dismessi di Miami, rigenerato e diventato un distretto super cool del momento. L’immobile sarà pronto per l’inizio del 2021.

Il condominio Diesel Wynwood si presenta come un edificio certificato Well composto da 143 appartamenti: per presentare nel suo stile questa operazione immobiliare, tenendo conto anche del suo core business, l’azienda di Rosso ha lanciato «The Condo T-shirts–The Most Expensive T-Shirts Ever». E proprio a Miami è stata presentata la collezione composta da un numero di t-shirt pari alle unità immobiliari, ognuna delle quali stampata con la planimetria di un appartamento.

Sviluppato sotto la direzione creativa di Diesel, l’edificio è firmato da Zyschovich Architects. Sono previsti otto livelli più un seminterrato, per un totale di 11.984 metri quadri, più 2.043 metri quadri per attività commerciali. Oltre alle unità abitative tradizionali, l’edificio ospiterà sette attici duplex e maisonette con terrazze private, mentre all’esterno il cortile avrà la funzione di oasi tropicale per i residenti dell’edificio. Materiali come il cemento, l’oro e il metallo nel progetto si intrecciano creando un contrasto con il verde delle piante. Le facciate, rivestite in mattoni neri e percorse da ampie vetrate, vogliono riflettere il carattere industriale del quartiere. L’edificio offrirà diversi servizi, tra cui una piscina di design, una palestra, una sala per la meditazione, uno spazio per le riunioni e un’ampia lobby open-space con una galleria d’arte.

Per colpire nel segno, nel messaggio diffuso per lanciare l’iniziativa l’ironia è condita da un contenuto chiaro e non equivocabile: «Nel caso non l’avessi capito, gli appartamenti non sono davvero gratuiti. E no, non otterrai un appartamento di lusso in omaggio acquistando una maglietta a quel prezzo. A dire il vero, è più probabile il contrario: compri un appartamento e otterrai una t-shirt gratis». La campagna è stata ideata dall’agenzia creativa Small di Luca Pannese e Luca Lorenzini di New York, con le fotografie di Hernan Corera.

Gianfranco Ferroni, ItaliaOggi