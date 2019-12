Calendario Borse mondiali: aperture e chiusure 2020

Il calendario delle Borse mondiali aggiornato con le aperture e le chiusure 2020

Il calendario delle Borse mondiali stabilisce aperture, chiusure e festività nel 2020. Lo strumento è necessario per conoscere nel dettaglio giorni e orari delle contrattazioni nei principali mercati azionari a livello globale. Per questo, è disponibile anche per la Borsa italiana.

Per investitori e analisti è fondamentale sapere quando sono aperte, chiuse e quanto durano le negoziazioni nelle più importanti sedi borsistiche europee e mondiali. Le attività di investimento, infatti, vanno programmate e l’andamento dei titoli in possesso necessita di controllo in base ai giorni e agli orari di attività dei mercati.

Il calendario delle Borse mondiali 2020 riportato di seguito racchiude le informazioni importanti su festività, ponti e orari aggiornati al nuovo anno di alcuni dei maggiori indici del globo.

Calendario Borse mondiali 2020: gli USA

Il calendario 2020 di Wall Street indica, innanzitutto, che nelle giornate di sabato e domenica il mercato azionario resterà chiuso come di consueto.

Le attività si fermeranno anche nei seguenti giorni, considerati festività:

Mercoledì 1 gennaio (Capodanno)

(Capodanno) Lunedì 20 gennaio (Martin Luther King, Jr. Day)

(Martin Luther King, Jr. Day) Lunedì 17 febbraio (Washington’s birthday – Giorno dei presidenti)

(Washington’s birthday – Giorno dei presidenti) Venerdì 10 aprile (Venerdì Santo)

(Venerdì Santo) Lunedì 25 maggio (Memorial Day)

(Memorial Day) Venerdì 3 luglio – sabato 4 luglio (Giorno dell’indipendenza)

– sabato 4 luglio (Giorno dell’indipendenza) lunedì 7 settembre (Labor Day – Festa dei lavoratori)

(Labor Day – Festa dei lavoratori) giovedì 26 novembre (Giorno del Ringraziamento)

(Giorno del Ringraziamento) venerdì 25 dicembre (Natale)

Borsa di Parigi: chiusure e festività 2020

Il calendario della Borsa di Parigi evidenzia le date di chiusura e le festività del 2020, utili per chi investe e contratta all’Euronext Paris.

Scambi e contrattazioni saranno chiusi, oltre che sabato e domenica, nelle seguenti giornate:

Mercoledì 1 gennaio (Capodanno)

(Capodanno) Venerdì 10 aprile (Venerdì Santo)

(Venerdì Santo) Lunedì 13 aprile (Lunedì dell’Angelo)

(Lunedì dell’Angelo) Venerdì 1 maggio (Festa del Lavoro)

(Festa del Lavoro) Venerdì 25 dicembre (Natale)

(Natale) Giovedì 24 dicembre (vigilia di Natale)

Giovedì 31 dicembre (vigilia di Capodanno) le negoziazioni sui mercati cash saranno aperte fino alle ore 14.05. I contratti sui mercati dei derivati chiuderanno in vari momenti, a partire dalle ore 13.55.

Borsa di Francoforte: chiusure e festività 2020

Stando al calendario 2020 delle Borse mondiali, Francoforte resterà chiusa nei giorni di sabato e domenica anche nel 2020. Le date nelle quali le attività di trading ordinario si fermeranno per festività saranno le seguenti:

Mercoledì 1 gennaio (Capodanno)

(Capodanno) Venerdì 10 aprile (Venerdì Santo)

(Venerdì Santo) Lunedì 13 aprile (Lunedì dell’Angelo)

(Lunedì dell’Angelo) Venerdì 1 maggio (Festa del Lavoro)

(Festa del Lavoro) Lunedì 1 giugno (Festa di Pentecoste)

(Festa di Pentecoste) Giovedì 24 dicembre (vigilia di Natale)

(vigilia di Natale) Venerdì 25 dicembre (Natale)

(Natale) Giovedì 31 dicembre (vigilia di Capodanno)

Borsa di Londra: chiusure e festività 2020

Il calendario 2020 della Borsa di Londra prevede che le operazioni di trading cesseranno nei giorni:

Mercoledì 1 gennaio (Capodanno)

(Capodanno) Venerdì 10 aprile (Venerdì Santo)

(Venerdì Santo) Lunedì 13 aprile (Lunedì dell’Angelo)

(Lunedì dell’Angelo) Venerdì 8 maggio (Early May Bank Holiday – Festa nazionale)

(Early May Bank Holiday – Festa nazionale) Lunedì 25 maggio (Spring Bank Holiday – Festa nazionale)

(Spring Bank Holiday – Festa nazionale) Lunedì 31 agosto (Summer Bank Holiday – Festa nazionale)

(Summer Bank Holiday – Festa nazionale) Venerdì 25 dicembre (Natale)

(Natale) Lunedì 28 dicembre (Boxing Day – Festività del Regno Unito)

(Boxing Day – Festività del Regno Unito) Giovedì 31 dicembre (vigilia di Capodanno)

*giovedì 24 dicembre il processo di chiusura dei mercati inizia dalle 12:30 locali

Borsa di Madrid: chiusure e festività 2020

Per la Borsa di Madrid le chiusure e le festività nel 2020 cadranno nelle seguenti date:

Mercoledì 1 gennaio (Capodanno)

(Capodanno) Venerdì 10 aprile (Venerdì Santo)

(Venerdì Santo) Lunedì 13 aprile (Lunedì dell’Angelo)

(Lunedì dell’Angelo) Venerdì 1 maggio (Festa del Lavoro)

(Festa del Lavoro) Venerdì 25 dicembre (Natale)

*giovedì 24 dicembre giovedì 31 dicembre le attività di trading ordinarie saranno chiuse a partire dalle ore 14.00

Borsa di Shanghai: chiusure e festività 2020

La Borsa cinese di Shanghai resterà chiusa nei seguenti giorni per l’anno 2020:

Mercoledì 1 gennaio (Capodanno)

(Capodanno) Lunedì 27 gennaio (Nuovo Anno cinese)

(Nuovo Anno cinese) Martedì 28 gennaio (Nuovo Anno cinese)

(Nuovo Anno cinese) Mercoledì 29 gennaio (Nuovo anno cinese)

(Nuovo anno cinese) Giovedì 30 gennaio (Nuovo anno cinese)

(Nuovo anno cinese) Venerdì 1 maggio (Festa del Lavoro)

(Festa del Lavoro) Giovedì 25 giugno (Dragon boat festival – festa tradizionale cinese)

(Dragon boat festival – festa tradizionale cinese) Giovedì 1 ottobre (Festa di metà autunno)

(Festa di metà autunno) Venerdì 2 ottobre (Festa nazionale)

(Festa nazionale) Lunedì 5 ottobre (Festa nazionale)

Borsa di Tokyo: chiusure e festività 2020

Il calendario 2020 della Borsa di Tokyo prevede la chiusura per festività nelle seguenti date:

Mercoledì 1 gennaio (Capodanno)

(Capodanno) Giovedì 2 gennaio (Market holiday – Chiusura mercati)

(Market holiday – Chiusura mercati) Venerdì 3 gennaio (Market holiday – Chiusura mercati)

(Market holiday – Chiusura mercati) Lunedì 13 gennaio (Old Age Day – Festa nazionale)

(Old Age Day – Festa nazionale) Martedì 11 febbraio (Festa nazionale)

(Festa nazionale) Lunedì 24 febbraio (Compleanno dell’imperatore)

(Compleanno dell’imperatore) Venerdì 20 marzo (Giorno dell’equinozio)

(Giorno dell’equinozio) Mercoledì 29 aprile (Showa Day – Festa nazionale)

(Showa Day – Festa nazionale) Lunedì 4 maggio (Greenergy Day – Festa nazionale)

(Greenergy Day – Festa nazionale) Martedì 5 maggio (Accession Day – Festa nazionale)

(Accession Day – Festa nazionale) Mercoledì 6 maggio (Giorno della costituzione)

(Giorno della costituzione) Giovedì 23 luglio (Festa della Marina)

(Festa della Marina) Venerdì 24 luglio (Festa dello Sport)

(Festa dello Sport) Lunedì 10 agosto (Festa della Montagna)

(Festa della Montagna) Lunedì 21 settembre (Old Age Day – Festa nazionale)

(Old Age Day – Festa nazionale) Martedì 22 settembre (Equinozio di autunno)

(Equinozio di autunno) Martedì 3 novembre (Festa della Cultura)

(Festa della Cultura) Lunedì 23 novembre (Festa dei lavoratori)

(Festa dei lavoratori) Giovedì 31 dicembre (Market holiday – Chiusura mercati)

Borsa di Seul: chiusure e festività 2020

Secondo il calendario 2020 delle Borse mondiali, Seul chiuderà il mercato nelle seguenti giornate:

Mercoledì 1 gennaio (Capodanno)

(Capodanno) Venerdì 24 gennaio (Nuovo anno coreano)

(Nuovo anno coreano) Lunedì 27 gennaio (Market holiday – Chiusura mercati)

(Market holiday – Chiusura mercati) Giovedì 30 aprile (Vesak Day – Commemorazione Buddha)

Venerdì 1 maggio (Festa del Lavoro)

(Festa del Lavoro) Martedì 5 maggio (Festa dei bambini)

(Festa dei bambini) Mercoledì 30 settembre (Chuseok Festivity – Festa del raccolto)

(Chuseok Festivity – Festa del raccolto) Giovedì 1 ottobre (Chuseok Festivity – Festa del raccolto)

(Chuseok Festivity – Festa del raccolto) Venerdì 2 ottobre (Chuseok Festivity – Festa del raccolto)

(Chuseok Festivity – Festa del raccolto) Venerdì 9 ottobre (Hangul Day – Festa nazionale)

(Hangul Day – Festa nazionale) Venerdì 25 dicembre (Natale)

(Natale) Giovedì 31 dicembre (vigilia di Capodanno)

