Cnpadc, contributi per case di riposo

Online bando Cassa previdenza, domande fino al 16 marzo 2020

Pubblicato online (su www.cnpadc.it) il bando di concorso della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti per “l’erogazione di contributi per spese di ospitalità in case di riposo, o istituti di ricovero per anziani, malati cronici, o lungodegenti per un periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019″. L’iniziativa, rende noto l’Ente pensionistico presieduto da Walter Anedda, è rivolta “agli iscritti alla Cassa, ai titolari di trattamenti di pensione erogati dalla Cassa, ai coniugi superstiti titolari di pensione indiretta, o di reversibilità, ai familiari legati ai soggetti precedentemente indicati da vincoli di coniugio e di parentela in linea retta di primo grado, risultanti dallo stato di famiglia, ai fratelli e sorelle degli iscritti non titolari di trattamento pensionistico ad esclusione dei titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa, risultanti dallo stato di famiglia”. L’importo complessivo del bando è di 200.000 euro, mentre la somma mensile per ciascun richiedente è pari alla spesa sostenuta sino a concorrenza massima: 920 euro mensili per richiedenti autosufficienti e 1.935 per richiedenti non autosufficienti. Il termine per la presentazione delle domande è il 16 marzo 2020.



Ansa.it